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中國半導體設備 加速國產化

記者黃雅慧／綜合報導
全球半導體行業銷售第1季「罕見」下滑，中國半導體設備中標率也「罕見」超過60%。(本報資料照片)
全球半導體行業銷售第1季「罕見」下滑，中國半導體設備中標率也「罕見」超過60%。(本報資料照片)

在全球半導體行業銷售第1季「罕見」下滑，中國半導體設備中標率也「罕見」超過60%。據證券時報報導，中國國產半導體設備中標率持續攀升，也連帶擴散至市場表現，半導體板塊股價反彈，設備類上市公司漲幅領先。

疫情導致物流緊張以及美中貿易摩擦的影響，中國半導體設備「國產替代」的步伐不斷加快。近期不少中國半導體設備商獲得內資企業訂單。比如盛美上海9日宣布與一家中國領先的先進晶圓級封裝客戶簽訂了十台Ultra ECP ap高速電鍍設備的批量採購合同；此外，上海積塔半導體公布設備中標結果，北方華創、拓荊科技等在內的國產設備廠合計33台。

據德邦證券統計，4月中國設備中標數量為67台，國產中標率罕見高達62%，北方華創、中微公司、屹唐、芯源微等中標設備數量居前。今年前四個月開標的401台設備中，源自中國廠家製造的設備共計97台，占比達24.2%，略低於2021年平均水平。其中，乾法去膠設備國產率高達71%，刻蝕設備國產設備占比超過一半。

綜合來看，中國廠商在刻蝕、清洗、乾法去膠、塗膠顯影等設備的供給提升，甚至成為主要設備供應商。

有半導體材料供應商上市公司表示，中國內資晶圓廠對國產半導體產品認證的導入期顯著縮短，以前需要一至三年時間，而現在有產品只需要六個月或者更短。

此外，海關統計今年第1季中國半導體製造設備進口人民幣505.51億元，年減1.9%，罕見出現增速下降。但半導體設備類上市公司高管表示，行業的整體景氣度依舊向好。

美國制裁措施迫使中國加快國產化速度，但設備國產化需要投入大量的資金、人力。據The Information報導，美商務部正在權衡是否加大對中國晶片製造廠打擊力度，比如進一步限制先進製程設備銷售給中國，並可能將制裁範圍從中芯國際擴大至華虹、長存、長鑫等其他頭部內資晶圓廠。

證券 疫情 商務部

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