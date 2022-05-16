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中國降房貸救房市 首購族最低利率下限從4.6%調到4.4%

記者陳政錄／綜合報導
中國救房市、刺激經濟，發布「調整差別化住房信貸政策」通知，調降首購房貸利率。（中新社）
中國救房市、刺激經濟，發布「調整差別化住房信貸政策」通知，調降首購房貸利率。（中新社）

為挽救房市、刺激經濟，中國人民銀行、中國銀保監會15日首次發布有關「調整差別化住房信貸政策」的通知，對購買首間自住房的家庭，房貸利率下限可再減20個基點（0.2個百分點），意即最低首購房貸利率從現行的4.6%，進一步降至4.4%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，此次中央首次對差別化房貸政策發布專門文件，充分體現扭轉近期房市不佳的決心，下調20個基點充分說明政策力度較大，這也將引導銀行推出一些低成本貸款的利率。

中國人民銀行、中國銀保監會在「關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知」中重申，要「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

據克而瑞研究中心數據統計，收新冠疫情和經濟放緩等因素影響，今年前四月，中國百強房企累計銷售額年減50.8%。

不過，對於購買第二間房屋者，該通知指出，房貸利率仍按現行規定執行。通知還說，人行、銀保監會將按照「因城施策」原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據當地調控要求，自主確定轄區內各城市第一、二間房貸的利率加點下限。

中國房貸利率主要與官方發布的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）掛鉤，第二間房貸利率則須再加60個基點，接著，各地政府再依自身調控需要，指導放貸機構以此為基準向上增加。

按照中國現行5年期以上LPR利率為4.6%計算，此次新政發布後，中國首購房貸利率最低為4.4%，第二間房貸利率則維持5.2%不變；若以首次購屋貸款金額人民幣200萬元（約29.5萬美元）、分30年期的中國家庭來計算，平均每月將可省下約人民幣237元（約35美元）。

中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼表示，下調首購房貸利率對市場來說具有緊迫性，一是穩定居民住房消費預期，激發新的住房消費需求；二是傳遞穩房價信號，促進房地產市場平穩健康發展；三是降低住房消費支出，提振居民擴大消費的意願和能力。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平預估，下一階段，當局還將進一步改善購房金融環境，包括下調房貸利率、放寬地方公積金貸款制度、有條件的城市將逐步取消限制性購房政策等。

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