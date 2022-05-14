新華社罕見發表李克強近三周前長篇講話 大談經濟問題

4月25日，中國國務院召開第五次廉政工作會議，國務院總理李克強在會中發表講話，國務院副總理韓正（左）等出席會議，中共中央紀委書記趙樂際（右）等應邀出席會議。新華社

華爾街日報日前報導，在中國經濟放緩之際，一度被邊緣化的中國國務院 總理總理李克強 正力促國家主席習近平 回調那些部分導致這一局面的政策。新華社14日零時許則發表李克強近三周前在一次會議上的長篇談話，李克強在會中大談中國經濟問題。他強調，保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局。

華爾街日報稱，在中國陷入近年來最嚴重的經濟困境之際，李克強正在發揮作用。消息人士稱，在李克強影響下，中國政府最近放鬆了對民營科技公司的監管整頓，放寬了對房地產開發商和購房者的貸款限制，並在習近平「動態清零」抗疫方針導致中國很多地區處於封控狀態之際，採取行動幫助一些製造企業復產復工。

新華社14日則刊登李克強4月25日在國務院第五次廉政工作會議上長達8,000多字的講話全文。中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際也應邀出席會議。

在這塲國務院第五次廉政工作會議上，李克強以相當大的篇幅談論中國經濟問題。他說，「這些年，我國發展面臨的國內外環境極其複雜嚴峻，特別是2020年遭遇新冠肺炎疫情嚴重衝擊，經濟增速一度大幅下滑。如何實施宏觀調控，面臨不少兩難多難選擇」。

李克強一一細數他擔任中國國務院總理九年多來的經濟工作成果，並強調今年將召開中共二十大，「是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年」，要統籌疫情防控和經濟社會發展，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

李克強指出，今年前兩個月中國經濟總體平穩向好，但3月以來，國際地緣政治複雜演變、國內出現新一輪疫情等一些超預期變化對經濟造成影響，新的下行壓力進一步加大，「可以說恢復發展遭遇了『倒春寒』」。

他表示，「中國經濟體量大，確保這艘大船平穩航行至關重要」。要聚焦解決經濟運行中的突出問題，把「穩增長」放在更加突出的位置，千方百計挺過難關，切實穩住經濟基本盤。

李克強提出，保持經濟運行在合理區間，主要是「穩就業」、「穩物價」。有就業就有收入，就能創造社會財富，就能支撐經濟增長；價格則是市場最靈敏的信號，物價不穩會嚴重擾亂市場預期乃至整個經濟運行秩序，還會影響社會穩定。

因此，他要求，要搶抓時間，落實落細退稅減稅降費、金融支持實體經濟、支持企業穩崗等政策，通過穩市場主體來穩就業、保民生。同時要高度重視保障糧食、能源穩定供應，因為這對穩物價、防通膨至關重要。

李克強還重申，要持續深化「放管服」改革，規範行政權力，優化營商環境。並且要支持和引導資本規範健康發展，推動平台經濟健康持續發展。

與此同時，李克強仍強調，要「始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」，「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，「推動做好經濟社會發展各項工作，迎接黨的二十大勝利召開」。