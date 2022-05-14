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中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

估手機出貨量大減 中芯國際Q2保守看待

記者林宸誼／綜合報導
中芯國際上海總部外觀。（取自中芯國際官網）
中芯國際上海總部外觀。（取自中芯國際官網）

中芯國際董事長兼首席財務官高永崗13日在電話業績說明會上表示，新冠疫情給物流、供應鏈及上下游企業產生影響，也對上海廠區部分工廠產生短期的影響，公司在制定第2季生產指標的時候已經考慮到疫情因素，努力控制在5%左右範圍內。

此外，中芯國際聯合CEO趙海軍針對智慧手機中端業務下降，表示俄烏戰爭對手機品牌的影響很大，相關地區的銷售額已經完全沒有。他估計，「全球手機銷量至少要減少2億部，而且大部分影響的都是中國手機品牌。」

據中芯國際第1季財報，從應用端看，受智慧手機需求疲弱影響，中芯國際晶圓收入中來自這部分應用的產品收入占比有所下滑，為28.7%，與上季相比下滑2.5個百分點，與上年相比下滑6.5個百分點。

中芯國際12日晚間發布今年第1季財報，營收18.42億美元，年增66.9%；淨利潤4.47億美元，年增181.5%。

今年第1季毛利率為40.7%，突破40%關口，與上季相比提高5.7個百分點，與上年相比提高18個百分點。

8吋晶圓月產能由2021年第4季的62.1萬片，增加至2022年第1季的64.91萬片。

高永崗提到，疫情對擴產進度的影響比較小，主要是整個產業鏈的供應推遲非常厲害，「供應商交貨推遲，一推遲就是幾個月，海運和空運的班次也比較少。」具體影響有多大，中芯國際還是要等到第2季，或者上海疫情完全結束，不過，中芯國際持比較保守的態度，預計第2季銷售收入會比首季增長1%-3%；毛利率在37%-39%內，則略低於第1季。

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