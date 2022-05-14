富比世企業榜 工行痛失10連冠 降至第2位

圖為福建福州中國工商銀行一營業網點。（中新社資料照片）

美國富比世 （Forbes）雜誌公布2022全球企業榜，已經連九年霸榜的中國工商銀行今年痛失十連冠，下降至第二位，取代登頂的是股神巴菲特旗下的波克夏 。

富比世全球企業榜是以截至2022年4月22日前一年的財務數據，就銷售、利潤、資產和市價等四個指標進行企業排名，選出進榜企業2000強。

今年進榜的中國企業有300多家，前10名分別為中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國平安、中國石油、招商銀行、騰訊控股、中國郵政儲蓄銀行、中國移動。

值得注意的是，在連續九年位居榜首之後，中國工商銀行在今年下降至第二位，除此之外，中國多家大型金融機構的排名也低於去年。中國建設銀行從第四下降至第五位，中國平安從第六下降至第17位，中國人壽從第49位下降至第71位。

受到收緊網科企業監管的影響，中國互聯網企業的排名出現了下降，阿里從第23降至第33位，京東從第101降至第467位，百度則從第202降至第418位。不過，騰訊的排名上升，從第29升至第28位，滴滴則在今年首次登榜。

另外，房地產市場去年受到三條紅線政策調控，以及中國恆大在等民營房企接連出現債務和資金鏈問題，今年榜單地產企業排名下滑，萬科從第96跌至第197位，碧桂園從第140跌至第254位，融創中國從第230跌至第462位，世茂則從第463跌至第637位。

而在雙碳政策帶動下，能源企業排名則上升。寧德時代從第739上升至第296位，隆基股份則從第839升至第724位。蔚來汽車 、理想汽車、滴滴則在今年首次登榜。