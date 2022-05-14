MSCI中國指數成分股大洗牌 台股權重2降1升

明晟公司（MSCI）13日公布了半年度審核變更結果。MSCI中國大陸A股在岸指數 新納入21個成分股，其中包括百濟神州、晶科能源、廣汽集團，剔除15個成分股；此外，MSCI中國指數新納入33檔中國股票，剔除44檔。本次調整將於5月31日收盤後正式生效。

MSCI中國A股在岸指數是用以跟蹤在中國A股大盤股和中盤股（按照市值畫分的大型和中型公司）股票表現的指數；而MSCI中國指數比較豐富，其由一系列國家指數、綜合指數、境內以及非境內指數組成，主要針對中國市場上的國際和境內投資者，包括合格境內投資者（QDII）和合格境外投資者（QFII）牌照持有人。因此股票進入MSCI中國指數，便意味著進入MSCI全球標準指數系列，從而能獲得大量被動資金跟蹤。

從調入股票所屬行業來看，本次調整中能源板塊標的被調入居多，包括華陽股份、亞鉀國際、淮北礦業、冀中能源、平煤股份等。

受到中國大陸權重提升及台股 行情下挫影響，台股本季在MSCI全球新興市場 指數權重下調0.11個百分點，降幅為近四季最高，並為連續第13個季度下降。法人指出，儘管台股本季權重較前一季下滑，但在公司營運維持成長格局下，後市仍有表現空間。

台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數權重「兩降一升」，各來到15.56%、17.90%、1.71%，經權重調整後，較上個季度各下降0.81、0.66、0.2個百分點，最新權重將在31日收盤生效。

可留意的是，台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重皆已是連續第13個季度調降。其中在MSCI全球新興市場指數調降0.11個百分點，降幅為近四季最高；在MSCI亞洲除日本指數權重調降0.11個百分點，為近五季最少。

台股在MSCI全球市場指數權重則調升0.01個百分點，為連三個季度調升0.01個百分點。

進一步觀察MSCI全球新興市場指數中，此次權重調升最多的國家為中國大陸及印尼，權重各增加0.32及0.03個百分點，本次權重調降最多的國家為印度，權重被下調0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。