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疫情衝擊 中國新增貸款大縮水 人行提3措施穩信貸總量

記者戴瑞芬／綜合報導
中國貸款和社融同時大幅減少，顯示融資需求受疫情影響大幅萎縮。(新華社)
中國貸款和社融同時大幅減少，顯示融資需求受疫情影響大幅萎縮。(新華社)

中國人民銀行13日公布4月金融統計數據，新增貸款6454億元(人民幣，下同，約952億美元)，比去年同期少8231億元；社會融資規模增加9102億元，則比去年同期少9,468億元。貸款和社融同時大幅減少，顯示融資需求受疫情影響大幅萎縮。

人行解讀，4月人民幣貸款增長明顯放緩，反映出近期疫情對實體經濟的影響已進一步顯現，疊加原材料等生產成本上漲等，尤其是中小微企業經營困難增多，有效融資需求明顯下降。

累計今年前四月，企業貸款利率為4.39%，比去年同期下降0.25個百分點，為有統計記錄以來的新低。4月存款增加909億元，比去年同期多增8161億元。

人行同時發布，4月廣義貨幣M2年增10.5%，較上月上升0.8個百分點；狹義貨幣M1年增5.1%，較上月上升0.4個百分點；流通中現金M0年增11.4%。而M2-M1（潛在貨幣，代表潛在購買力）剪刀差繼續拉大，也預示經濟下行風險升溫。

人行表示，疫情和俄烏危機導致風險挑戰增多，也使經濟面臨複雜性、嚴峻性、不確定性上升。不過人行喊話，中國經濟體量大、迴旋餘地廣，具有超大規模市場，長期向好的基本面不會改變。

界面新聞報導，應對金融穩增長，人行提出穩定信貸總量等三大具體措施。在穩定信貸總量方面，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀槓桿率會有所上升，但保持在合理區間。

其次是降低融資成本。充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機制作用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本。同時推動金融機搆減少收費，向實體經濟合理讓利。

第三是強化對重點領域支持力度。支持受困企業紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展，靈活調整受疫情影響較大的居民家庭、小微企業主、個體工商戶、靈活就業人員信貸還款安排。

融資 貸款 貨幣

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