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劉揚偉：鴻海訂單能見度比預期好

記者蕭君暉／綜合報導

中國封控打亂電子業供應鏈運作，訂單反而流向鴻海。鴻海董事長劉揚偉表示，目前檢視2022年展望，訂單能見度比3月法說會預估的還要更好一些，其中，筆電、平板與桌機出貨由原預估的持平，調高為顯著成長。

鴻海12日舉行線上法說會，法人詢問，中國封城導致不少同業關廠，鴻海是否因此得到更多市占？劉揚偉回應，鴻海廠區分散、產品多元，受封城影響比較小，確實因而擴大市占率，「我們感覺，多少有一些，因為我們出貨量比較正常」。

展望第2季，鴻海表示，第2季整體業績將持平第1季與去年同期，其中，消費智能產品因為是傳統淡季，業績將下滑，不過，雲端網路產品將強勁成長，電腦終端產品，以及元件其他產品將顯著成長。

展望2022年全年，在同業面臨衰退的情況下，鴻海預估仍可持平去年，其中，消費智能產品持平，元件其他產品將強勁成長，雲端網路產品，以及電腦終端產品都顯著成長。尤其電腦終端產品在3月法說會時，預估全年持平，現在上調至成長。

劉揚偉強調，中國疫情控管對物流造成很大挑戰，鴻海花很多心力安排食宿，與當地官方溝通，對鴻海整體影響有限，從4月營收就可以看出來，目前訂單能見度沒有改變，新產品的試產（NPI）也會安排，目前鴻海是閉環生產，並做了很多演練，中國持續管控對鴻海影響有限。

他指出，目前鴻海集團全球有百萬名員工，其中82萬名員工完成接種二劑疫苗，71萬名員工打完三劑疫苗，全球員工僅有489人確診，其中，台灣僅12名員工來自廠區內感染，顯示鴻海在防疫上的做法，非常有效。

除了防疫控管做得好，他說，鴻海廠區分散，產品多元，加上備料充足，又擁有苦幹、實幹、拚命幹的團隊，也是擴大市占的優勢。

為了維持生產順暢，他說，物料將維持在目前的高檔水準，除非疫情變緩，若要維持出貨順暢，物料一定要增加相當比例，這是接下來半年的常態。

由於目前短鏈生產是趨勢，鴻海也會加快印度布局。他說，鴻海耕耘印度十多年了，國際環境也看到很多其他廠商、不同產業都在印度加大投資，這是大趨勢，會讓速度變更快，鴻海在印度已經有半導體合作，未來會有當地化的產品，在印度建構起來，供應鏈上也會加快建構，因為受到疫情影響，短鏈生產成為趨勢。

鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）
鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）

鴻海 印度 疫情

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