理想汽車爆裁員 傳「整個部門沒了」 畢業生入職前被毀約

理想汽車表示，5月毀約了2022年畢業的校招生消息屬實。（取材自微博）

中國又有企業被爆出裁員潮，此次發生在受疫情 影響較深的汽車 行業。據南方都市報報導，近期不少用戶在中國職場社交平台上透露，理想汽車因進行業務架構調整，解約了部分即將入職、2022年畢業的在校招生 員工，甚至有爆料稱，理想汽車的整個智慧駕駛部門遭到裁撤。

對此，理想汽車方面向媒體表示，「理想汽車在5月毀約了2022年畢業的校招生」消息屬實，至於整個部門遭到裁撤的傳聞，「這肯定是假的，智能（智慧）駕駛部門並沒有裁。」

不過，由於正逢畢業季，在當前中國本土新冠疫情嚴峻，當局三令五申「穩就業」的背景下，理想汽車解約學校招生的行為，也被中國網友撻伐，有人認為，「畢業季毀約校招生，等於毀人前途。」

據了解，理想汽車此次的業務調整，來自攝影鏡頭自研發和內部系統的相關職位被關閉，理想汽車表示，已提供調換職位選擇或賠償方案，包括賠償其一個月工資作為解約金，目前正在進行溝通。

在此之前，由於上海等地本土疫情嚴峻，供應鏈主要在長三角的理想汽車於前兩個月面臨多日停工，重挫產銷表現，數據顯示，今年第一季，理想ONE的交付量為3萬1716輛，年增152.1%。然而到了4月，交付僅4167輛，月減62.23%，在中國造車新勢力中墊底。

不過，受益於今年初的好表現，理想汽車10日公布2022年第一季財報顯示，該季虧損收窄至人民幣1090萬元（約160.6萬美元），去年同期虧損人民幣3.6億元（約5304萬美元）。

理想汽車董事長李想表示，雖然近期疫情反彈和供應鏈波動對全行業帶來挑戰，並且短期內仍存在不確定性，但仍計畫於第3季度交付第二款車型，理想L9。

展望未來，在長三角地區逐漸復工後，理想汽車預計，第二季車輛交付量為2.1至2.4萬輛，較2021年第二季增長19.5%至36.6%，營收則預計較去年同期成長22.3%到39.8%。