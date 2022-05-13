我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

理想汽車爆裁員 傳「整個部門沒了」 畢業生入職前被毀約

記者陳政錄／綜合報導
理想汽車表示，5月毀約了2022年畢業的校招生消息屬實。（取材自微博）
理想汽車表示，5月毀約了2022年畢業的校招生消息屬實。（取材自微博）

中國又有企業被爆出裁員潮，此次發生在受疫情影響較深的汽車行業。據南方都市報報導，近期不少用戶在中國職場社交平台上透露，理想汽車因進行業務架構調整，解約了部分即將入職、2022年畢業的在校招生員工，甚至有爆料稱，理想汽車的整個智慧駕駛部門遭到裁撤。

對此，理想汽車方面向媒體表示，「理想汽車在5月毀約了2022年畢業的校招生」消息屬實，至於整個部門遭到裁撤的傳聞，「這肯定是假的，智能（智慧）駕駛部門並沒有裁。」

不過，由於正逢畢業季，在當前中國本土新冠疫情嚴峻，當局三令五申「穩就業」的背景下，理想汽車解約學校招生的行為，也被中國網友撻伐，有人認為，「畢業季毀約校招生，等於毀人前途。」

據了解，理想汽車此次的業務調整，來自攝影鏡頭自研發和內部系統的相關職位被關閉，理想汽車表示，已提供調換職位選擇或賠償方案，包括賠償其一個月工資作為解約金，目前正在進行溝通。

在此之前，由於上海等地本土疫情嚴峻，供應鏈主要在長三角的理想汽車於前兩個月面臨多日停工，重挫產銷表現，數據顯示，今年第一季，理想ONE的交付量為3萬1716輛，年增152.1%。然而到了4月，交付僅4167輛，月減62.23%，在中國造車新勢力中墊底。

不過，受益於今年初的好表現，理想汽車10日公布2022年第一季財報顯示，該季虧損收窄至人民幣1090萬元（約160.6萬美元），去年同期虧損人民幣3.6億元（約5304萬美元）。

理想汽車董事長李想表示，雖然近期疫情反彈和供應鏈波動對全行業帶來挑戰，並且短期內仍存在不確定性，但仍計畫於第3季度交付第二款車型，理想L9。

展望未來，在長三角地區逐漸復工後，理想汽車預計，第二季車輛交付量為2.1至2.4萬輛，較2021年第二季增長19.5%至36.6%，營收則預計較去年同期成長22.3%到39.8%。

理想汽車近日對部分2022年畢業的校招生解約。（取材自21世紀經濟報導）
理想汽車近日對部分2022年畢業的校招生解約。（取材自21世紀經濟報導）

汽車 招生 疫情

上一則

通膨高漲 食物銀行難以為繼

下一則

美商銀：大型股仍有下行風險

延伸閱讀

理想汽車裁員爆毀約今年畢業生入職 引中國網友眾怒

理想汽車裁員爆毀約今年畢業生入職 引中國網友眾怒
穩經濟 李克強：財政政策以就業優先 禁企業拉閘限電

穩經濟 李克強：財政政策以就業優先 禁企業拉閘限電
聖瑪利諾高中 今年進大學大豐收 獲逾200份名校錄取通知

聖瑪利諾高中 今年進大學大豐收 獲逾200份名校錄取通知
科興去年大賺800億 被爆惡意裁員扣押年終獎金

科興去年大賺800億 被爆惡意裁員扣押年終獎金

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因