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英特爾攻AI晶片 台積電助陣

編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾與台積電合作再深化，強攻AI領域。英特爾11日宣布，推出兩款專為AI深度學習應用的處理器新品，採用台積電7奈米製程打造，可在資料中心，針對電腦視覺與自然語言處理的模型訓練與推論，提供更高效能。

台積電總裁魏哲家先前已公開表態，處理器、繪圖晶片（GPU）、AI加速器，將驅動台積電下一波大成長。法人指出，英特爾在晶圓代工領域追趕台積電，但仍仰賴台積電先進製程協助，此次雙方合作新款AI晶片，為彼此營運同步增添動能。

英特爾是在其主辦的「Intel Vision」活動中，釋出新產品相關訊息。英特爾指出，旗下的Habana Labs新推出用於訓練的Gaudi 2處理器，以及針對推論部署的Greco處理器，這兩款都是專為AI深度學習應用而設計，根據外電報導，都採用台積電7奈米製程生產。

英特爾Gaudi 2處理器是專為深度學習訓練所設計，希望為雲端運算與企業客戶，帶來深度學習效能與效率。第一代Gaudi處理器採用台積電16奈米製程生產，最新第二代產品則升級至7奈米。

業界人士分析，伺服器與資料中心應用是當今處理器廠兵家必爭之地，英特爾的處理器目前仍然是最能獲得大型資料中心使用的產品，但其他競爭對手如超微，在這塊領域也持續快速成長，並搶奪市占率。

外電報導，英特爾也將首度銷售專為資料中心設計的繪圖晶片（GPU），藉此強化在傳統強項CPU以外的市場地位，且進一步攻進AI領域。

英特爾大動作重回獨立繪圖晶片市場，也找台積電代工。英特爾已宣布推出用於筆電的Intel Arc獨立繪圖晶片系列產品，採用台積電6奈米製程打造，其Arc A系列產品預計於今年陸續拓展至桌機與工作站等領域。

另外，在Intel Vision活動中，英特爾也推出七款第12代Intel Core筆電處理器，其中第12代Intel Core HX處理器，是於筆電封裝中採用桌機等級的晶片，號稱是迄今最強大的第12代Intel Core筆電處理器，標榜可為CAD、動畫與視覺特效等專業工作負載，提供高水準處理能力，主攻商用與電競市場。

除了產品面推陳出新，英特爾推行IDM 2.0策略，擴充自有產能，並擴大提供晶圓代工服務，希望成為美洲與歐洲當地晶圓代工產能的主要供應商，也擴大利用包括台積電等第三方晶圓代工產能。因此目前已可見到，英特爾有多項產品利用台積電製程生產。

台積電 晶片 AI

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