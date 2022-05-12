上海特斯拉復工復產後4700輛電動車 船運出口至歐洲

裝載著4767輛特斯拉電動車的「格羅壯麗」滾轉輪船，11日從上海南港碼頭出發，駛往歐洲斯洛伐尼亞科佩爾港。（取材自上觀新聞）

裝載著4767輛特斯拉 電動車的「格羅壯麗」（GLOVIS SPLENDOR）滾轉輪船，11日從上海南港碼頭出發，駛往歐洲斯洛伐尼亞科佩爾港（KOPER PORT）。

上海證券報報導，特斯拉上海廠是上海市第一批復工 復產「白名單」企業，這也是該工廠自4月19日恢復生產以來首批次整船出口的電動車。

特斯拉在尚未完全恢復的情況下，截至4月30日已下線1萬輛整車。

中國市場方面，4月特斯拉銷量為1512輛，所有銷量均為境內交付。

作為特斯拉全球出口中心，上海超級工廠穩步提升境內交付量的同時，還努力生產了一些出口車輛。目前已有部分車輛正運往亞太地區，另有大批量產品也於近期裝載，將出口發運至歐洲等地。

今年前4月，特斯拉上海超級工廠已經交付18萬3686輛汽車 ，是去年同期交付量的1.7倍多，甚至已經超越2020年全年交付量。

特斯拉全球副總裁陶琳表示，相信疫情只是短暫的一次測驗和挑戰，我們從復工的過程當中也看到了各界應對挑戰的能力，相信生產很快就可以恢復正常。

為加快企業訂單交付速度，上海洋山海關克服困難，不斷優化工作模式，確保南港碼頭汽車出口正常運轉。今年前4月，上海南港碼頭累計完成靠泊船舶177艘次，完成進出口汽車滾裝輸送量19.1萬輛，涉及特斯拉、上汽名爵、大通、國產雷諾等知名品牌。