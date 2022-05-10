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中國封城效應 台灣PC鏈營收大跳水

記者吳凱中、蕭君暉／綜合報導

中國大陸華東地區封城重創台資科技廠悶鍋正式引爆，PC鏈成為重災區，代工廠廣達、仁寶及品牌廠華碩9日公布4月營收都大跳水，較3月衰退至少39%。廣達、仁寶不僅營收從千億元以上急墜，出貨量更較3月幾乎腰斬，單月營收回到先前需求大好起飛前的起點，下探2020年2月來新低。

廣達、仁寶、華碩4月營收大失色，凸顯大陸封控導致工廠停工、物流停擺的嚴重衝擊。業界期盼，隨著華東復工與物流逐步恢復，5月出貨狀況可望轉揚。

廣達、仁寶3月營收還維持千億元以上高檔水位，4月同步大跳水。

廣達4月合併營收降至新台幣667.28億元（約22.2億美元），月減39.5%，年減21.3%，幾乎回到疫情帶來豐沛的遠距應用相關需求而開始帶動代工廠營運爆發的業績起飛點；前四月合併營收新台幣3685.09億元（約122.7億美元），年增4.2%，勉強維持優於去年同期的態勢。

廣達表示，4月筆電出貨320萬台，較3月減少47%。展望5月出貨，廣達認為，還要看大陸物流的改善情況，該公司將在5月13日舉行線上法說會，屆時將公布首季財報，並進一步說明第2季與下半年展望。

仁寶4月合併營收新台幣539.21億元（約17.9億美元），月減47.5%，年減39.7%；前四月合併營收為新台幣3217.79億元（約107.2億美元），年減10.5%。

仁寶表示，4月筆電出貨220萬台，較3月減少52%。仁寶認為，4月出貨量會是今年低點，5月和6月出貨一定會優於4月，目前正在加緊生產出貨，以滿足客戶需求，仍朝向第2季出貨量比第1季成長的方向努力。

華碩4月集團營收新台幣333.89億元（約11.1億美元），月減39.3%，年減14.7%，為2020年6月以來低點。華碩4月品牌營收為新台幣295億元（約9.8億美元），年減19%；累計華碩前四月集團營收為新台幣1718.12億元（約57.2億美元），年增10.6%。

華碩指出，4月營收下滑，主要受大陸封控及物流不順影響。法人指出，華碩4月營收衰退除受華東封控影響外，近年獲利金雞母顯卡業務，今年來通路售價溢價幅度逐步縮減，也是影響業績的關鍵原因。

華碩將於11日舉辦線上法人說明會，公布首季營運結果及第2季展望。

市調機構認為，雖然長短料問題逐步改善，但首季全球筆電出貨在高基期、新舊產品交替影響下，季減近兩成，展望第2季，受全球通膨升溫、俄烏戰事、大陸清零封控等三大黑天鵝影響，估出貨將再季減7.2%，年減逾15%。

分析師預測，第2季全球前六大筆電品牌廠出貨都將較首季衰退。

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