台積4家族市值 Q2以來掉699億美元

外資持續提款，台積電家族包含台積電、世界、創意、精材等四家上市櫃公司昨日股價表現失色。（路透）

外資持續提款，台股半導體股如棄嬰，台積電 家族包含台積電、世界、創意、精材等四家上市櫃公司也難逃市場砍殺，9日股價 表現同步失色，單日市值蒸發約逾新台幣2180億元（約72.6億美元），統計第2季以來，台積電家族四家上市櫃公司市值總計蒸發約新台幣2.1兆元（約699億美元）。

台積電昨日股價再度回測一年多來低點，終場以新台幣520元作收，下跌8元，外資賣超8391張，連續兩個交易日賣超，市值昨日蒸發約新台幣2048億元（約68.2億美元）。台積電周一ADR早盤跌逾3%。

台積電昨天股價收當日最低價位新台幣520元，市值降至新台幣13.48兆元（約4491億美元）。統計第2季以來，台積電市值已蒸發近新台幣2兆元（約666億美元），外資持股比重從約73.5%降至72.6%。

台積電轉投資8吋晶圓代工廠世界上周五（6日）台股盤後舉行法說會，公布上季營收 、獲利同寫新猷，單季每股純益新台幣2.47元，並看好本季營收、獲利將持續衝高，但9日法說會行情失靈，股價失守百元大關，終場重挫7%、收新台幣99.5元，直逼波段低點。

世界9日單日市值蒸發約新台幣122.74億元（約4億美元），外資大舉買超1839張。統計第2季以來，世界市值蒸發新台幣409億元（約13.6億美元）。

台積電轉投資IC設計廠創意9日股價也大跌逾5%、收新台幣466元，單日市值蒸發約新台幣31.3億元（約1億美元）。創意今年第2季以來股價自新台幣505元滑落至466元，市值蒸發逾新台幣50億元（約1.6億美元）；籌碼方面，外資第2季以來持股從4萬9575張，持股比重36.99%，減少到4萬9346張，持股比重36.8%。

台積電家族上市櫃公司9日僅封測廠精材股價相對有撐，終場小跌1%左右，單日市值蒸發約新台幣4.4億元（約1466萬美元）。精材去年營收及獲利同創新高，每股純益新台幣6.92元，今年第1季營收則為新台幣16.71億元（約5568萬美元），雖然年減兩成，不過仍是同期歷史新高。