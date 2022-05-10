我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

台積4家族市值 Q2以來掉699億美元

記者尹慧中、李孟珊、林思宇/綜合報導
外資持續提款，台積電家族包含台積電、世界、創意、精材等四家上市櫃公司昨日股價表現失色。（路透）
外資持續提款，台積電家族包含台積電、世界、創意、精材等四家上市櫃公司昨日股價表現失色。（路透）

外資持續提款，台股半導體股如棄嬰，台積電家族包含台積電、世界、創意、精材等四家上市櫃公司也難逃市場砍殺，9日股價表現同步失色，單日市值蒸發約逾新台幣2180億元（約72.6億美元），統計第2季以來，台積電家族四家上市櫃公司市值總計蒸發約新台幣2.1兆元（約699億美元）。

台積電昨日股價再度回測一年多來低點，終場以新台幣520元作收，下跌8元，外資賣超8391張，連續兩個交易日賣超，市值昨日蒸發約新台幣2048億元（約68.2億美元）。台積電周一ADR早盤跌逾3%。

台積電昨天股價收當日最低價位新台幣520元，市值降至新台幣13.48兆元（約4491億美元）。統計第2季以來，台積電市值已蒸發近新台幣2兆元（約666億美元），外資持股比重從約73.5%降至72.6%。

台積電轉投資8吋晶圓代工廠世界上周五（6日）台股盤後舉行法說會，公布上季營收、獲利同寫新猷，單季每股純益新台幣2.47元，並看好本季營收、獲利將持續衝高，但9日法說會行情失靈，股價失守百元大關，終場重挫7%、收新台幣99.5元，直逼波段低點。

世界9日單日市值蒸發約新台幣122.74億元（約4億美元），外資大舉買超1839張。統計第2季以來，世界市值蒸發新台幣409億元（約13.6億美元）。

台積電轉投資IC設計廠創意9日股價也大跌逾5%、收新台幣466元，單日市值蒸發約新台幣31.3億元（約1億美元）。創意今年第2季以來股價自新台幣505元滑落至466元，市值蒸發逾新台幣50億元（約1.6億美元）；籌碼方面，外資第2季以來持股從4萬9575張，持股比重36.99%，減少到4萬9346張，持股比重36.8%。

台積電家族上市櫃公司9日僅封測廠精材股價相對有撐，終場小跌1%左右，單日市值蒸發約新台幣4.4億元（約1466萬美元）。精材去年營收及獲利同創新高，每股純益新台幣6.92元，今年第1季營收則為新台幣16.71億元（約5568萬美元），雖然年減兩成，不過仍是同期歷史新高。

台積電 股價 營收

上一則

人行貨幣政策 強調穩字當頭

下一則

中國封城效應 台灣PC鏈營收大跳水

延伸閱讀

綠能轉型跟不上 三星致命傷

綠能轉型跟不上 三星致命傷
三星稱霸全球半導體 路還長

三星稱霸全球半導體 路還長
台積電等台灣科技業、UCI聯手線上徵才

台積電等台灣科技業、UCI聯手線上徵才
三星槓台積 3奈米即將投產 力拼晶圓一哥 要搶彎道超車

三星槓台積 3奈米即將投產 力拼晶圓一哥 要搶彎道超車

熱門新聞

俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
億萬避險基金經理人瓊斯。（路透）

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

2022-05-03 21:23
聯準會(Fed)將利率提高0.5個百分點，且美Fed主席鮑爾排除在抗通膨行動中會更加積極的可能性，美股4日大幅上漲，從2022年的低迷中解脫出來。歐新社

Fed不會強升息 道指大漲932點

2022-05-04 16:43

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效