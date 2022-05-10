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中國出口增速放緩 4月僅成長3.9% 近2年新低

記者林宸誼／綜合報導
中國海關總署公布的最新數據顯示，4月出口年增放緩至3.9%，創下近兩年新低。圖為5月6日，航拍南京港龍潭集裝箱碼頭。（中新社）
中國海關總署公布的最新數據顯示，4月出口年增放緩至3.9%，創下近兩年新低。圖為5月6日，航拍南京港龍潭集裝箱碼頭。（中新社）

中國海關總署9日發布4月外貿統計，這是上海「封城（全面靜態封控）」以來，首次發布的外貿數據，以美元計價，4月出口年增放緩至3.9%，創下近兩年新低。

包括上海等多地至今仍持續封控，分析指出，預計中國外貿壓力短期難以消退，而出口訂單轉移東南亞地區的情況，更需密切關注。

據中國海關總署發布，以美元計，4月進出口總值為4,961.2億美元，年增2.1%。其中，出口2736.2億美元，年增率較上月大幅放緩10.8個百分點至3.9%，創下兩年以來新低；進口額2225億美元，年增率持平；貿易順差511.2億美元。

累計今年前四個月的進出口總值為1.98兆美元，年增10.1%。其中，出口1.09兆美元，年增12.5%；進口8814.2億美元，年增7.1%；貿易順差2129.3億美元，增加42.3%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，在中國外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻的形勢下，前四個月外貿進出口仍保持增長，有進出口實績的外貿企業數量按年增加4.7%。充分體現中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變的特點，中國實現全年外貿保穩提質目標仍然有較好支撐。

兩岸貿易部分，根據中國海關總署數據，今年前四月，兩岸貿易總額年增12.8%。其中，台灣對中國出口總額829.58億美元，年增12.3%，自中國進口總額272.53億美元，成長14.4%，台灣對中國享有順差達557億美元。

李魁文還提及，中國對東協、歐盟、美國、韓國分別進出口人民幣1.84兆元（約2732億美元）、1.73兆元（約2569億美元）、1.56兆元（約2316億美元）和7649.2億元（約1136億美元），分別年增7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。東協繼續是第一大交易夥伴，占外貿總值的14.6%。

澎湃新聞報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，3月中下旬以來，境內散發病例對產業鏈供應鏈、貨運物流產生一定阻滯，加上能源大宗商品市場波動，預計外貿進出口短期存在一定波動。

興業研究宏觀研究部指出，受疫情反彈影響，全中國供應鏈壓力抬升，市場出貨量下降。同時全中國第一大貨櫃港口上海港擁堵加深，貨物出口運輸成本抬升。

供應鏈 東南亞 疫情

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