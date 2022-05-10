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人行貨幣政策 強調穩字當頭

記者陳政錄／綜合報導

中國人民銀行9日發布第1季中國貨幣政策執行報告，報告指出，新冠疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。人行強調「穩」字當頭，力穩宏觀經濟大盤。

人行報告提出，「面對百年變局和世紀疫情相互疊加的複雜局面」，4月中透過全面降準、用好普惠小微貸款支持工具等政策主動應對、靠前發力。

報告提出，要堅持「穩字當頭、穩中求進」，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度，堅持不搞「大水漫灌」，確保人民幣匯率水平上的基本穩定。

報告強調，要堅持底線思維，做好重大金融風險防範化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。因此報告提出六項主要政策思路，一是保持貨幣信貸和社會融資規模穩定增長；二是繼續發揮好結構性貨幣政策工具的牽引帶動作用；三是構建金融有效支持實體經濟的體制機制；四是深化利率、匯率市場化改革，暢通貨幣政策傳導渠道；五是不斷深化金融改革，加快推進金融市場制度建設；六是健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，構建防範化解金融風險長效機制。

對於房地產，中國央行重申，要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，支持各地完善房市政策及剛性和改善性居住需求，加大住房租賃金融支持。

貨幣 房地產 匯率

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