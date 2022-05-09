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中國拚城鎮化 擴大內需動能

記者黃雅慧／綜合報導
中國加速城鎮化建設，成為擴大內需的重要引擎。。圖為雄安新區容東片區。（中新社）
中國加速城鎮化建設，成為擴大內需的重要引擎。。圖為雄安新區容東片區。（中新社）

抗疫拚經濟，中國加速城鎮化建設，帶動巨大投資和消費需求。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見」，內容涉及充電樁、太陽能發電、建築建材等領域，政策發力縣城建設，成為中國擴大內需的重要引擎。

中國發改委有關負責人表示，縣城投資消費與城市的差距很大，人均市政公用設施固定資產投資僅為地級及以上城市城區的二分之一，人均消費支出僅為地級及以上城市城區的三分之二左右。推進縣城建設，有利於擴大當期有效投資和居民消費，開拓新的巨大投資消費空間。

此外，在完善市政體系方面強調交通建設。「意見」提出，完善機動車道、非機動車道、人行道，健全配套交通管理設施和交通安全設施。建設以配建停車場為主、路外公共停車場為輔、路內停車為補充的停車系統。優化公共充換電設施建設布局，加快建設充電樁等。

在生態保護上，則要推動能源清潔低碳安全高效利用，在有條件的地區推進屋頂分布式太陽能發電。深入推進產業園區循環化改造。大力發展綠色建築，推廣裝配式建築、節能門窗、綠色建材、綠色照明，綠色施工。推動公共交通工具和物流配送、市政環衛等車輛電動化。推廣節能低碳節水用品和環保再生產品，減少一次性消費品和包裝用材消耗等。

值得注意的是，城鎮化建設中關鍵的戶口問題。「意見」指出，要健全農業轉移人口市民化機制，全面落實取消縣城落戶限制政策，確保穩定就業生活的外來人口與本地農業轉移人口落戶一視同仁。

據聯合國推算，中國城鎮化率將在2050年將達到71.2%，目前城鎮化率為63.9%。此前，中國擔憂經濟上的人口紅利將消失，對此，招商證券首席宏觀分析師謝亞軒此前分析，對於傳統勞動密集型產業體系，人口紅利確實在減弱，但更依賴自動化設備和人力資本的現代產業體系之中，城鎮化或能解決問題。

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