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抖音更名抖音集團 相關業務獨立 為赴港上市鋪路

記者陳政錄／綜合報導
網路平台巨頭「字節跳動」正陸續將旗下香港公司和數個子公司，更名為「抖音集團」和「抖音」，為抖音集團赴港上市鋪路。(官網截圖)
網路平台巨頭「字節跳動」正陸續將旗下香港公司和數個子公司，更名為「抖音集團」和「抖音」，為抖音集團赴港上市鋪路。(官網截圖)

公開資訊顯示，中國網路平台巨頭「字節跳動」正陸續將旗下香港公司和數個子公司，更名為「抖音集團」和「抖音」，外界解讀，此舉顯示該公司企圖將相關業務獨立，為抖音集團赴港上市鋪路。

據香港公司註冊處網站，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為5月6日；此外，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名，譬如北京字節跳動科技有限公司，已更名為北京抖音信息服務有限公司，但今日頭條等產品的關聯公司仍維持原來名稱。

值得注意的是，字節跳動CEO梁汝波宣上月25日還曾宣布，世達國際律師事務所高級合夥人高准加入公司擔任首席財務官。據悉，她過去曾參與多家中國科技公司的IPO。

在一連串操作下，市場解讀，字節跳動或許正在重新考慮，將抖音等業務獨立作為抖音集團赴港上市。對此，字節跳動尚未做出正式回應，據澎湃新聞報導，字節跳動相關負責人對此說法「不予置評」。

抖音是字節跳動旗下最核心業務之一，按照梁汝波去年11月宣布的業務板塊劃分，抖音業務包括短影音平台抖音、今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科等國內資訊和服務業務發展。目前抖音日活躍用戶數已超過6億。

但在中國當局反壟斷、加強網路平台監管整頓下，據路透報導，字節跳動2021年營收約580億美元，年增70%，較上一年營收343億美元，年增率超過100%放緩。

對於抖音集團的上市前景，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林分析，現階段可能不是最佳時機，當前港股對於網路公司的估值偏低，譬如快手上市時市值超過港幣2兆元（約2557億美元），現僅約港幣2500億元（約319.6億美元），另一方面，抖音和TikTok存在同業競爭衝突，字節跳動需理順兩者關係，和投資人對於監管問題的考量。

抖音集團（香港）旗下共有三位董事，分別為梁汝波、莫肇棋和張鵬，未包含創始人張一鳴。另早在2020年，市場就曾傳出字節跳動研究分拆抖音赴港上市，並與高盛等投行洽談。

抖音 香港 營收

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