我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

聯電滿手成熟製程訂單 再攻8吋第三代半導體

記者李孟珊／綜合報導
聯電晶圓代工成熟製程訂單滿手，毛利率喊衝之際，布局當紅的第三代半導體也再進化，搶進難度更高、經濟效益更好的8吋晶圓第三代半導體製造領域。（本報資料照片）
聯電晶圓代工成熟製程訂單滿手，毛利率喊衝之際，布局當紅的第三代半導體也再進化，搶進難度更高、經濟效益更好的8吋晶圓第三代半導體製造領域。（本報資料照片）

聯電晶圓代工成熟製程訂單滿手，毛利率喊衝之際，布局當紅的第三代半導體也再進化，搶進難度更高、經濟效益更好的8吋晶圓第三代半導體製造領域，近期大舉購置新機台擴產，預計下半年進駐廠區，躋身業界領先群，為後續獲利增添動能。

法人指出，「聯家軍」出身的大將已在國內第三代半導體搶下一片天，以聯電前資深副總經理徐建華退休後，轉戰漢磊投控，出任漢磊投控旗下漢磊與嘉晶兩家公司董座，並成功帶領漢磊與嘉晶量產第三代半導體產品最著名，聯電此刻發展第三代半導體火力全開，進軍難度更高的8吋領域，凸顯集團能量豐沛。

聯電先前第三代半導體布局，主要透過轉投資聯穎切入，鎖定6吋氮化鎵產品，主要考量目前業界氮化鎵整體解決方案提供者較少，聯穎正在進行技術平台建置，完成後會把平台開放給設計公司客戶使用，擴大接單利基。

供應鏈則透露，聯電近期擴大第三代半導體布局，自行購置蝕刻、薄膜新機台，預計下半年將進駐8吋AB廠，瞄準8吋晶圓生產第三代半導體的經濟效益優於6吋晶圓的方向，全力搶第三代半導體商機。

聯電財務長劉啟東對此回應，集團在第三代半導體的發展上，仍以聯穎為主，聯電則進行研發，不過確實有在合作，但細節不便透露。

業界分析，第三代半導體薄膜厚度比一般晶圓代工還厚，很容易導致晶圓彎曲，考量製程難度，目前業界發展第三代半導體多以6吋為主。

不過，6吋晶圓半徑是5公分，8吋晶圓半徑則是10公分，所以8吋相對6吋，一片可以產出的晶片量會「多出很多」，在經濟效益較高的前提下，聯電切入8吋第三代半導體領域。

隨著5G、電動車等新應用百花齊放，對高頻、高速運算、高速充電需求大增，傳統以矽及砷化鎵為材料的第一代與第二代半導體在溫度、頻率、功率等已達極限，無法用於嚴苛環境，加上全球開始重視碳排放問題，具備高能效、低能耗的第三代半導體成為市場當紅炸子雞，也為聯電開啟新的獲利方程式。

聯電今年首季表現亮眼，單季毛利率更是季增4.3個百分點、突破四成大關，來到43.4%，並預期本季持續向上，顯現聯電持續開發特殊製程的效益顯現，伴隨跨大步推進第三代半導體版圖，法人看好聯電營運後市可期。

小檔案╱第三代半導體

第三代半導體和第一代與第二代產品的差異，在於半導體材料技術突破，聚焦碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）材料應用。

第三代半導體具有更好的物理和化學特性，符合自動駕駛、5G、遠距與微創醫療等科技業新應用所需，成為市場當紅炸子雞。

利率 投資 供應鏈

上一則

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

下一則

中國防疫嚴 歐企加碼對美投資

延伸閱讀

英特爾晶圓代工營收勁增175%

英特爾晶圓代工營收勁增175%
三星槓台積 3奈米即將投產 力拼晶圓一哥 要搶彎道超車

三星槓台積 3奈米即將投產 力拼晶圓一哥 要搶彎道超車
聯電蘇州和艦廠 復工人數已達98%

聯電蘇州和艦廠 復工人數已達98%
最新調查：半導體晶片 估今年近半由台灣製造

最新調查：半導體晶片 估今年近半由台灣製造

熱門新聞

俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
億萬避險基金經理人瓊斯。（路透）

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

2022-05-03 21:23

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名