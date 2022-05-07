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蘇州近乎全解封 昆山已全面復工

記者戴瑞芬／綜合報導

蘇州市6日召開疫情發布會。蘇州常務副市長顧海東宣布，從6日零時起，全市除封控區、管控區以外的其他區域，在做好疫情防控前提下，有序恢復生產、生活秩序。

3月底上海疫情蔓延，昆山從4月2日緊急啟動靜態管理，又進一步進入三區分級封控，包括蘇州工業園區、太倉港陸續跟進封控，蘇州全市持續「靜下來、慢下來」封控管理至今，已逾一個多月，終於等來幾乎是「解封」的好消息。

顧海東宣布，6日0時至15時全市新增陽性感染者零例，已連續七天實現社會面清零，蘇州全市疫情防控取得階段性成果，已全域降為低風險地區。昆山也連續八天達成社會面清零。

最新統計，蘇州現有封控區59個、管控區49個，封控區、管控區內人數下降至1.68萬和12.1萬人，分別減少近4萬和24.4萬人。

蘇州正有序推動企業正常生產。截至5日，全市1萬2486家規模以上工業企業，復工率已達99.6%，受疫情影響最大的昆山、太倉均已全面復工。

全蘇州市復工的規模以上工業企業中，達產率80%以上占比48.8%，達產率60%-80%占比28.9%，所有規模以上工業企業正加速提升產能。為暢通交通，蘇州市域內道路全部恢復通行。

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