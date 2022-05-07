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蔚來汽車 採介紹上市方式 赴新加坡二次上市

記者林宸誼／綜合報導

蔚來汽車6日在港交所宣布，已從新加坡交易所取得主板二次上市的附條件上市資格函，並將於本月發布上市文件。

今年3月10日，蔚來汽車已在港交所完成二次上市。香港二次上市二個月後，蔚來準備再登陸新加坡。在完成新交所上市後，蔚來將成為首家在美、港、新三地上市的智能電動汽車企業。

蔚來汽車公告，將採用「介紹上市」的方式到新加坡交易所掛牌，每股面值0.00025美元，該公司的美國存託股份將繼續主要於紐約證券交易所上市及交易，公司在新交所上市的A類股可與其在紐交所上市的美國存託股份實現完全轉換。

對於選擇新加坡上市的原因，蔚來汽車方面回應，在新加坡上市能夠擴大投資者群體，尤其是不斷增加亞洲機搆投資者。

據全球金融中心指數（GFCI）公布的數據，紐約在GFCI指數中位居榜首，倫敦位居第二，香港和新加坡位居第三、第四名。

第一財經報導，國務院金融穩定發展委員會3月中召開專題會議，提出中國政府繼續支持各類企業到境外上市。近期，有多家新能源汽車相關公司選擇到境外上市，除了蔚來汽車選擇新加坡外，國軒高科5月5日宣布將在瑞士交易所上市。

新加坡 汽車 投資

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