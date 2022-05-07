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華東封控 台灣電子業憂心原料斷鏈

記者吳凱中／綜合報導
中國各地疫情管控措施嚴格，導致進出貨困難，對電子供應鏈造成顯著影響，儘管陸續傳出解封，但業者評估第二季景氣仍將持續衰退。（路透）
中國各地疫情管控措施嚴格，導致進出貨困難，對電子供應鏈造成顯著影響，儘管陸續傳出解封，但業者評估第二季景氣仍將持續衰退。（路透）

中國大陸華東封控儘管逐步解封，但大型電子代工廠普遍預期，5月受到料況短缺、物流嚴峻影響，對伺服器及筆電出貨較有壓力，身為品牌廠的宏碁董事長陳俊聖6日直言，「長短料問題仍然存在，以前是半導體短缺，現在是工廠開不開工！」有電子業景氣風向球之稱的南亞，則直言第二季恐比第一季衰退。

陳俊聖出席旗下宏碁智通台南市第二期智慧路邊停車計費系統上線記者會，他指出，今年具有不可預知性，本以為長短料問題已在首季改善，沒想到又出現大陸華東封控，對所有供應鏈都造成影響。他強調，「長短料問題依然存在，以前是指半導體缺貨，而現在工廠開不開工，決定哪些零組件有沒有。」

陳俊聖還表示，俄烏戰爭也不單是沒法做當地生意的問題，事件已經影響到糧食供應、能源供應及稀有金屬等，以及造成歐洲市場需求下滑，加上全球通膨導致升息等因素，已經對整體市場需求造成一定影響。

無獨有偶，台塑四寶6日公布4月營收，其中與電子業景氣息息相關的南亞，衰退幅度最大，月減近2成。南亞甚至預估第二季將會較第一季衰退，認為伴隨通膨上升，終端消費力道減弱，產品售價轉嫁成本不易，凸顯對電子業景氣看法保守。

南亞董事長吳嘉昭表示，大陸各地的疫情管控措施，使得原物料及產品運輸受阻，而上海與電子產業重鎮昆山執行嚴格的封控政策，更對電子供應鏈造成顯著影響，導致進出貨困難、生產人力不足、長短料問題加劇，也限制了上下游營運，其中電子材料產品類產銷量明顯減少，該品類單月營收減少達新台幣37.9億元（約1.2億美元）。

廣達副董事長梁次震近期指出，第二季筆電出貨量可能不如首季。他也示警，即使自身工廠生產沒問題，但封控造成零組件取得不易，讓廣達大傷腦筋。

英業達則表示，主要是因為封城的關係，造成供應鏈缺料及供料不穩定，伺服器也是受到供應鏈影響，估5月筆電應該也會較4月少很多。

針對華東封控影響，緯創表示，現在昆山廠大多已回復正常運作，雖然物流因當地官方規定尚未完全解封，因此仍有影響，但供應鏈則沒太大影響。

供應鏈 營收 宏碁

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