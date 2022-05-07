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人民幣暴跌 探一年半新低

記者黃雅慧／綜合報導
市場人士預估，人民幣匯率有可能進一步走貶。(新華社)
市場人士預估，人民幣匯率有可能進一步走貶。(新華社)

人民幣即期匯率再創2020年11月以來新低。人民幣對美元在岸價6日延續跌勢，逼近6.70關口，收報6.6845元，較前一交易日下跌一度超過700個基點，再度創下2020年11月以來的新低。與此同時，反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率同樣走低，6日人民幣兑美元離岸價盤中一度跌破6.71元關口，較前一交易日下跌超過500個基點，為2020年11月以來首次。

據港媒「信報」報導，交易員指出，美股前一晚崩跌，市場避險情緒升溫，美元指數重新攀升，同時境內市場購滙偏多對人民幣走勢造成壓力。另一方面，市場擔憂中國「動態清零」政策對中國經濟增長有隱憂。

市場人士表示，目前中國國內經濟受疫情影響承壓，疊加美元指數仍處於上升通道中，人民幣匯率仍有一定走貶可能，但估計在岸美元兌人民幣匯率在6.70元至6.80元間仍有較強支撐。

不過，真正令人擔心的可能在於美聯準會宣布20多年來最大幅度升息。美聯準會4日將聯邦基準利率上調50個基點，將目標利率區間設在0.75％至1%之間，這在市場預期之中，今年稍晚美聯準會還將進一步收緊。

據金投網報導，有分析人士表示，美聯準會為遏制40年來最高的通膨而採取的激進措施將吸引大量資本回流美國，這將對人民幣施加貶值壓力，並且遏制中國的寬鬆貨幣政策。

事實上，香港與中國人行應對美聯準會政策紛紛進行應對。比如香港金融管理局隨後也宣布升息50個基點。中國央行則在5日出售價值人民幣100億元（約14.9億美元）的逆回購，且維持利率不變，並將當日人民幣兌美元中間價上調0.8%。

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