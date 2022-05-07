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中國百城五一新屋成交量腰斬 一線城市買氣低迷

記者黃雅慧／綜合報導
中國五一假期間新樓成交量仍挫五成，圖為山西太原，市民騎車經過一處在建樓盤。（中新社）
中國五一假期間新樓成交量仍挫五成，圖為山西太原，市民騎車經過一處在建樓盤。（中新社）

儘管中國多地放寬房產政策，但五一假期間新樓成交量仍挫五成。據中指研究院監測數據顯示，與去年同期相較，今年「五一」假期期間（4月30日-5月4日)，重點監測100個主要城市新建商品住宅成交面積，較去年五一假期下降52.3%，降幅仍較大。

其中，深圳新樓成交面積跌21%、大連跌43%、武漢跌52%、蘇州跌67%、杭州跌75%、溫州跌84%。其中，北京受集中備案影響，成交面積增102%，但同樣受疫情影響，新樓案場到訪量、二手樓帶看量均不及預期，活躍度甚至低於4月。

澎湃新聞報導，中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，今年以來，中國全國有超百城對購房出台優化政策，政策環境明顯改善，部分熱點城市市場信心有所修復，但受疫情反覆等因素影響，政策效果尚未明顯傳導至市場端。2022年五一假期間，重點監測城市中，多數城市市場低溫態勢延續，成交規模較去年同期相比降幅較大。

在五一假期期間，順著政策的暖風，各大開發商無不卯足勁衝刺銷售量。不過各城市的狀態不一。

比如一線城市表現低迷。中證網報導，中原地產研究院監測數據顯示，一線城市中，上海、北京、廣州成交數據低迷，活躍度整體欠佳。相比而言，深圳新房簽約量相比假期前出現一定回升。而部分城市如成都、長沙等地新房成交量相對可觀。

整體而言，中證網報導指出，民眾觀望情緒仍然濃厚。現在民眾想留點錢在身上，且基本上多是因為需求而購房。所以，當前購房急迫性並不高。

中原地產首席分析師張大偉表示，從中國全國來看，房地產市場銷售數據整體不太樂觀。但更多地區有望出台穩樓市相關政策，房地產市場未來預期有望向好。陳文靜認為，預計在政策效果逐步顯現、疫情得到有效控制後，可以期待房市回穩，特別是基本面支持強的熱點城市有望率先回穩，進而帶動重點區域三四線城市完成築底。

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