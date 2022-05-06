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日經：高成本、疫情、勞工短缺夾擊 台灣餐飲業挑戰大

編譯林奇賢／綜合外電
新冠疫情攪局、原物料成本大漲、勞力短缺等因素，使台灣餐飲業備受打擊。路透
新冠疫情攪局、原物料成本大漲、勞力短缺等因素，使台灣餐飲業備受打擊。路透

日經新聞報導，位於台北市的餐廳「超級食場」向來生意興隆，憑著菜色多元的咖哩飯、義大利麵、台式炸雞，更成為去年UberEats商家合作夥伴獎的「年度黑馬」獎項得主之一。但台灣4月確診人數激增，讓這家餐廳面臨成本增加和勞工嚴重短缺的困境。

九年前創辦「超級食場」的James Wei表示：「我不認為餐飲業能在短期內復甦，除了原物料和食材成本增加，還有勞工短缺及物流受阻問題，例如，港口壅塞有時會讓我們突然無法取得從國外採購的咖哩和義大利麵醬汁，導致我們有一段時間無法提供那些餐點。」

新冠疫情和俄烏戰爭擾亂供應鏈，使全球糧價持續上漲。日經新聞指出，台灣超過60%的糧食及多數農產品都仰賴進口，特別容易受全球糧價上漲影響。

私人精緻餐飲空間The Studio共同創辦人兼主廚Jessica Lin表示，她也面臨整體食品價格上漲的情況，尤其是牛肉、水果泥、巧克力等進口食材，「牛肉價格自2020年底以來至少漲了40%，從每公斤新台幣1,000元（約33.7美元）漲到超過1,400元（約47.1美元），更別說水果泥和香草莢等用於甜點的許多重要原料」。

台灣經濟部數據顯示，餐飲業（包括餐廳、飲料店、外燴服務）營收自2020年來連兩年下滑，是近20年來首見，餐飲業在2008年金融危機爆發時，仍成功避免營收下滑。

台灣的餐廳已持續受成本上揚影響一段時間。據台灣最大POS點餐系統商iChef和菜蟲農食的共同調查，高麗菜、小白菜等蔬菜的批發價格，已比去年3月增加一倍；洋蔥價格同期增加150%，

iChef對逾4,700間餐廳進行的調查顯示，餐廳3月平均交易價格比去年增加11%，顯示餐飲業已把部分成本轉嫁給消費者。

iChef共同創辦人程開佑說，消費者行為已大幅轉變，「對所有類型的餐廳來說，外帶和外送的比率都已增加，內用則減少，即便是去年底確診病例很少時，這股趨勢也沒變」。程開佑指出，這會侵蝕利潤率，因為餐廳業者必須支付30%的利潤給FoodPanda或UberEats等外送平台。

程開佑另指出，勞工「嚴重短缺」是餐廳產業最大的挑戰之一，「我們的客戶都是餐廳業主，他們共同的煩惱是人手不足，若說科技業正在鬧人才荒，那餐飲業的情況更嚴重」。

勞工 義大利 營收

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