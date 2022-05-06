上海四措施 推進商貿企業復工復市

疫情下的上海分區分批封控，道路空曠車輛稀少，圖為上海徐家匯天鑰橋路。記者林宸誼／攝影

隨著上海市民對生活物資保障的需求日趨多樣，上海市商務委主任顧軍6日表示，將「推動重點行業應復盡復」、「建立復工 復市『白名單』」、「推動復工人員應返盡返」、「指導復工復市企業落實防控措施」等四項措施，推進商貿企業復工復市，儘快恢復商業體系活力，滿足不同區域、各類人群的生活物資需求。

顧軍指出，首先在推動重點行業應復盡復方面。在落實好疫情 防控措施的前提下，上海市商務委將推動超市賣場、便利店、電商平台、生鮮蔬果、餐飲、藥品流通等與市民生活密切相關的商貿企業據點有序復工復市。

其次在是建立復工復市白名單方面。他表示，保供企業可以轉入復工復市「白名單」範圍，其他商貿企業憑復工復市疫情防控和閉環管理方案向所在區商務主管部門或區防控辦指定的部門提出申請，經審核同意後，納入復工復市「白名單」。

後續上海各區將陸續發布商貿企業復工復市申請通道，上海市商務委將建立協同機制，把有序推進商貿企業復工復市作為回應市民關切、保障生活需求的重要抓手。

第三是推動復工人員應返盡返。顧軍提到，復工復市「白名單」企業可為符合條件的返崗人員及承運企業的返崗人員申請「復工證」，返崗人員憑身分證、「復工證」聯繫所在居村委會申請放行，原則上相關人員不再返回社區居住，實施閉環管理。

最後是指導復工復市企業落實防控措施。他表示，上海市商務委已發布「上海市商貿企業復工復市疫情防控指南」，共包括主體責任、入場管理、環境衛生、人員防護、分區管理、應急處置、物資儲備等七個方面、25項通用防疫 要求，要求商貿企業嚴格落實各項疫情防控措施，制定疫情防控和閉環管理方案，堅持人、物、車、環境同防。