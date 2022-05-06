北京擬令各機關和國企全面汰除外國電腦 消除資安疑慮

彭博資訊引述消息人士報導，中國下令中央政府機關、國營企業及政府相關企業或事業單位，將目前使用的外國品牌電腦更換為中製設備。美聯社

消息人士透露，中國下令中央政府機關、國營企業及政府相關企業或事業單位，將目前使用的外國品牌電腦更換為國產設備，這將是北京 當局在敏感機構內排除關鍵海外技術的最強硬措施之一。

彭博資訊報導，這項設備替換工作還會擴大至各地方的政府機關、國營機構和政府相關事業單位等。目前北京中央政府須替換的電腦設備數量至少超過5,000萬組，全部的替換工作預計兩年內完成。此舉反映北京對資安的擔憂日益增加，和展現對中製軟硬體的信心。

中國品牌聯想、華為和浪潮集團已躋身全球最大個人電腦（PC）和伺服器製造商的行列。中國軟體開發商金山軟件和中標軟件也快速崛起，直追微軟 和Adobe等大廠。

中國工信部和國務院 新聞辦公室尚未回覆彭博資訊的置評請求。

多年來，中國一直鼓勵政府機構使用中製資訊科技產品，並常將某些國外產品排除在政府採購清單外。面對這個趨勢，惠普（HP）和微軟等美國巨頭紛紛與有北京政府背景的企業成立合資公司，以爭取利潤豐厚的中國國營企業大單。

但北京政府的努力持續被當地研發軟硬體和電路板良率不足所阻礙。近年來，浪潮、聯想等大廠的全球市占持續擴大，但這些品牌的產品仍依賴採用尖端技術的美國零組件，例如英特爾或AMD的處理器。

消息人士也說，北京政府的最新要求可能只涵蓋個人電腦品牌和軟體，不包括處理器這類較難替換的設備。中國主要鼓勵用Linux作業系統取代微軟Windows作業系統。消息人士指出，總部位於上海的中標軟件正是Linux作業系統的主要供應商之一。

知情人士也透露，包括中國國營媒體和網路安全部門在內的機構，可能在取得特別許可的情況下繼續採購先進的外國設備，但強調未來這種許可制度可能也會收緊。