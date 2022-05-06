疫情影響 中國服務業PMI跌到36.2 兩年來新低

4月財新中國服務業PMI為36.2，連續第二個月下滑，創下2020年3月以來新低。（取材自中新網）

中國疫情 反覆與防疫措施收緊，明顯衝擊到4月份服務業活動。5日公布的4月財新中國服務業採購經理人指數 （PMI）降至36.2，前值為42，較3月下降5.8個百分點，為2020年3月以來新低，在收縮區間進一步下滑。其中就業 下降，企業成本壓力持續上升。

財新數據指出，4月服務業經營活動指數、新訂單指數繼續在臨界點以下回落，均創下2020年3月來新低。而外需也持續收縮，4月服務業新出口訂單指數降至2020年5月來最低。

受到服務業供需走弱，就業持續收縮。4月服務業就業指數較3月微幅下降，已連續四個月處於收縮區間。企業表示，受疫情影響，業務量減少，因此減少用工以降低成本。

對未來服務業經營預期，4月服務業經營預期稍有改善，但仍低於長期均值。部分企業相信一旦疫情消退，產出將會回升，但也有企業憂心疫情管控時間過長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月市場需求承壓，外需惡化，供給收縮，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作增加，工人返工困難，通膨壓力持續，市場樂觀情緒低於長期平均水平。

王喆指出，特別是4月以來上海等局部疫情形勢依然嚴峻，對企業生產和群眾生活的影響依然存在，物流不通暢尤其成為痛點。

王喆建議，目前政策面最緊迫工作是，在堅持「動態清零」既定方針不動搖前提下，優化人員和物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。

此外，中國國家統計局公布的4月服務業商務指數下降6.7個百分點至40，綜合PMI為42.7，低於3月6.1個百分點。國盛證券、光大證券等機構分析，認為疫情防控的負面效應已顯現。