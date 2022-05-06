合作夥伴Fisker訂單暴增5成 鴻海電動車業務有望成長

鴻海電動車近期訂單量較2月公布的數字暴增5成。圖為鴻海電動車Model C。（本報資料照片）

鴻海電動車 合作夥伴Fisker宣布，近期訂單量較2月公布的數字暴增五成，並將持續推出新車款。隨著Fisker的規模持續放大，外界預期，鴻海與Fisker的合作有機會跟著擴張，並增添鴻海電動車業務成長力道。

外電報導，雖然Fisker首季財報不如預期，不過，Fisker電動車尚未正式開賣，營收數字並非重點，如期達成造車目標更要緊，在這些方面，該公司看來符合預期、甚至超標。

巴隆報導，盈餘並非驅動Fisker股價的主力，現階段銷售和獲利都不是最關鍵，如期完成打造電動車目標更重要。Fisker首輛電動車「Ocean SUV」將在11月啟動生產，此一時程並未改變。Fisker沒有工廠，Ocean車款由Magna International的奧地利工廠代工。

Fisker宣布，訂單維持高檔，目前累計4.5萬輛。Fisker在2月財報會議時，當時訂單為3萬輛，大增50%。Fisker執行長Henrik Fisker表示， Fisker和Magna計劃把旗下Ocean車款產量提高三倍，從2023年的5萬輛，2024年底增至每年15萬輛。

Fisker去年發表第二款電動車，新車訂價較低，代號為「PEAR」，交由鴻海代工，預定2023年投產。Fisker5日發表第三款新車「Ronin」跑車，計劃2024年生產。Henrik Fisker之前表示，鴻海已在美國俄亥俄州 取得工廠，該座工廠可年產50萬輛，而且該公司和鴻海共同研發的次「PEAR」會在俄亥俄州生產，預計2024年開賣。