中國最大房仲「貝殼」 11日在港掛牌交易

中國最大房仲商貝殼控股有限公司（簡稱貝殼）5日發布公告指出，將以介紹方式在香港 聯合交易所有限公司主板上市，計畫將於11日掛牌買賣。

澎湃新聞報導，公告顯示，貝殼已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行的A類普通股、根據股份激勵計畫將予發行的A類普通股，以及於介紹上市完成後將轉換的或者可能由B類普通股轉換而來的A類普通股，進行上市與買賣。

根據公告，A類普通股預期11日開始在港交所買賣。貝殼的A類普通股將以每手100股A類普通股在港交所進行買賣。同時，其A類普通股在港交所的交易將以港元進行。A類普通股於港交所的股份代號為「2423.HK」。

據了解，貝殼此次回港採用的是「雙重主要上市+介紹上市」方式，不涉及新股融資 ，無發售環節，適合現金流充裕、無迫切融資需求的企業；雙重主要上市指公司已在另一證券交易所上市的情況下，在香港市場按照當地市場規則上市，兩個資本市場均為主要上市地，即使在一個交易所摘牌，也不影響企業在另一交易所的上市地位。

同時，貝殼將其A類普通股以介紹形式於港交所主板雙重主要上市後，也將繼續在紐交所保持主要上市地位並交易。

根據貝殼披露的股權架構，介紹上市完成後，貝殼董事長兼CEO彭永東持股占比4.8%，聯合創始人兼執行董事單一剛持股2.7%。此外，Propitious Global Holdings Limited持股比例為23.3%，Propitious Global Holdings Limited由Z&Z Trust（Z&Z信託）最終控制，其受益人為貝殼創始人及永遠的榮譽董事長左暉的直系親屬；騰訊則持股10.8%。

根據貝殼找房財報顯示，去年貝殼找房全年成交金額（GTV）為人民幣3.85兆元（約5823億美元），年增10.1%；營業收入為人民幣808億元（約122億美元），年增14.6%；去年淨虧損為人民幣5.25億元（約7941萬美元），由盈轉虧。

在毛利潤 方面，財報顯示，貝殼找房的毛利潤從2020年的人民幣169億元（約25.5億美元）下降至去年的人民幣158億元（約23.8億美元），年降6.2%；去年的毛利率為19.6%，而2020年為23.9%。