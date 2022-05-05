我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

上海特斯拉擬擴產至百萬輛 興建第二座工廠已進入籌備階段

記者陳政錄／綜合報導
特斯拉上海新工廠傳已進入籌備階段。圖為特斯拉上海超級工廠資料照。（新華社資料照片）
特斯拉上海新工廠傳已進入籌備階段。圖為特斯拉上海超級工廠資料照。（新華社資料照片）

特斯拉計畫在上海投產第二座工廠，將年產能提高至100萬輛，該消息由路透揭露後，4日獲得多家中國媒體引述知情人士證實。據指出，特斯拉上海新工廠已進入籌備階段，但尚未進入簽約程序。

據路透社導，上海特斯拉近期向工廠所在地臨港新片區管委會，寄出了一封感謝信，內容感謝了當地官員的支持，並描述了公司「閉環生產」、工人如何返回工作崗位等過程，並概述了特斯拉關於近一步擴大上海工廠的計畫。

信件指出，特斯拉將在現有工廠附近，建造一座新工廠，增加包括Model 3和Model Y兩款車型在內的年產能45萬輛，讓上海特斯拉成為「全球最大的汽車出口樞紐」。

對此，雖特斯拉上海暫未做出正式回應，但上觀新聞、新民晚報、紅星資本局等媒體引述知情人士表示，新工廠確實已在籌備，但尚未簽約。同時，特斯拉與上海市政府就相關事宜的談判早已開起。

事實上，今年2月，路透就曾指出，特斯拉將在中國繼續擴大產能，尋求於3月建設一座新工廠，將年產能提升至200萬輛，以滿足當地市場及出口需求。但南華早報隨後報導稱，該數字只是遠期計畫，非新工廠完工後就能達成。

公開數據顯示，2021年特斯拉上海工廠交付量達48萬4130輛，年增235%，占特斯拉全球交付量的51.7%，其中出口量超過16萬輛，滿足亞洲十多個國家的需求。

不過，受上海本土疫情影響，特斯拉當地工廠於3月28日停工後，經過近三周停擺，4月17、18日，8000多名員工才終於在政府協調下，陸續返回工廠。

4月19日，特斯拉對外事務副總裁陶琳宣布，上海工廠正式復工復產，特斯拉當時表示，正積極推動100多家零組件生產商的復工復產，並暢通物流。

在此之前，特斯拉上海工廠的周產量約1.6萬輛，據4日舉行的臨港新片區全力推進復工復產及助企紓困記者會，特斯拉上海工廠目前日產整車約1200輛左右。

特斯拉 復工 紓困

上一則

Fed不會強升息 道指大漲932點

下一則

免費報稅服務 僅3%納稅人使用

延伸閱讀

比爾蓋茲談推特被收購：馬斯克恐讓假訊息問題變更糟

比爾蓋茲談推特被收購：馬斯克恐讓假訊息問題變更糟
推特易主引中國干預憂慮 布林肯重申關切所有言論自由

推特易主引中國干預憂慮 布林肯重申關切所有言論自由
特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論

特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

熱門新聞

一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
單單一家亞馬遜便將史坦普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透

聯準會加速升息在即 美股4月重創、5月絕望

2022-04-30 07:21
億萬避險基金經理人瓊斯。（路透）

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

2022-05-03 21:23

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅