上海特斯拉擬擴產至百萬輛 興建第二座工廠已進入籌備階段

特斯拉上海新工廠傳已進入籌備階段。圖為特斯拉上海超級工廠資料照。（新華社資料照片）

特斯拉 計畫在上海投產第二座工廠，將年產能提高至100萬輛，該消息由路透揭露後，4日獲得多家中國媒體引述知情人士證實。據指出，特斯拉上海新工廠已進入籌備階段，但尚未進入簽約程序。

據路透社導，上海特斯拉近期向工廠所在地臨港新片區管委會，寄出了一封感謝信，內容感謝了當地官員的支持，並描述了公司「閉環生產」、工人如何返回工作崗位等過程，並概述了特斯拉關於近一步擴大上海工廠的計畫。

信件指出，特斯拉將在現有工廠附近，建造一座新工廠，增加包括Model 3和Model Y兩款車型在內的年產能45萬輛，讓上海特斯拉成為「全球最大的汽車出口樞紐」。

對此，雖特斯拉上海暫未做出正式回應，但上觀新聞、新民晚報、紅星資本局等媒體引述知情人士表示，新工廠確實已在籌備，但尚未簽約。同時，特斯拉與上海市政府就相關事宜的談判早已開起。

事實上，今年2月，路透就曾指出，特斯拉將在中國繼續擴大產能，尋求於3月建設一座新工廠，將年產能提升至200萬輛，以滿足當地市場及出口需求。但南華早報隨後報導稱，該數字只是遠期計畫，非新工廠完工後就能達成。

公開數據顯示，2021年特斯拉上海工廠交付量達48萬4130輛，年增235%，占特斯拉全球交付量的51.7%，其中出口量超過16萬輛，滿足亞洲十多個國家的需求。

不過，受上海本土疫情影響，特斯拉當地工廠於3月28日停工後，經過近三周停擺，4月17、18日，8000多名員工才終於在政府協調下，陸續返回工廠。

4月19日，特斯拉對外事務副總裁陶琳宣布，上海工廠正式復工 復產，特斯拉當時表示，正積極推動100多家零組件生產商的復工復產，並暢通物流。

在此之前，特斯拉上海工廠的周產量約1.6萬輛，據4日舉行的臨港新片區全力推進復工復產及助企紓困 記者會，特斯拉上海工廠目前日產整車約1200輛左右。