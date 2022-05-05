比亞迪新能源車4月熱賣逾10萬輛 年增313.22%

在整個行業飽受供應鏈 之困時，新能源汽車 龍頭企業比亞迪卻實現逆勢大漲，比亞迪披露的公告顯示，4月新能源汽車銷量10.6萬輛，年增313.22%。

證券 時報報導，這是自今年3月以來，比亞迪新能源汽車連續兩月銷量突破10萬輛；3月比亞迪新能源汽車銷量10.49萬輛，年增333.06%。

今年前4月，比亞迪累計銷量39.24萬輛，年增387.94%。值得關注的是，4月比亞迪燃油汽車產量、銷量均為零。

今年4月初，比亞迪已正式公告，根據公司戰略發展需要，自今年3月起停止燃油汽車的整車生產。

相較下，近日造車新勢力公布的4月銷售數據顯示，零跑、小鵬、哪咤、蔚來、理想的交車量均大幅下降，且無一家破萬。

銷量暴增，增強比亞迪的獲利能力。比亞迪日前發布第1季財報，營收為人民幣668.25億元（約101.11億美元），年增63.02%；淨利潤人民幣8.08億元，勁增240.59%。

業內人士分析，比亞迪銷量暴漲的原因有幾方面，一方面公司在動力電池、半導體等領域均有布局和涉足，可有效緩解來自供應鏈層面的壓力。

另一方面，透過前期的累積，比亞迪已在市場上建立了穩固的口碑，即使是新能源汽車售價普漲的背景下，與其他品牌相比，比亞迪也有更強的溢價能力。

國聯證券的研究報告顯示，比亞迪汽車在電池、電機、電控三方面都有獨立成熟的產業鏈，並精準定位了市場需求，近期在油價上漲的背景下，比亞迪得以致力於混動車型，使用成本優勢進一步凸顯。

公告顯示，今年4月，比亞迪插電式混合動力車型銷量4.8萬輛，年增超過四倍。今年前4月，比亞迪插電式混合動力車型累計銷量18.96萬輛，年增暴漲699.91%。