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上海再挹8000萬人民幣 推12措施助企業復工

記者陳政錄／綜合報導

在上海市政府發布第二版疫情防控指引後，特斯拉工廠所在地上海自貿區臨港新片區4日揭露，將執行包括抗擊疫情、企業減負、金融支持、援企穩崗、優化服務等五方面共12項政策措施，預計新增投入資金近8000萬元（人民幣，下同，約1210.4億美元），協助企業復工

臨港新片區管委會黨工委副書記吳曉華表示，在聽取近700家企業訴求的基礎上，管委會制定「臨港新片區全力抗擊疫情助企紓困的若干政策措施」，重點把握三方面，一是注重「雪中送炭」，二是用好既有政策，三是注重與復工復產結合。

吳曉華說，措施預計新增投入財力資金近人民幣8000萬元，並預計執行國有企業免房租，約2.1億元。4月份，臨港稅務局辦理大規模留抵退稅達7.87億元，涉及企業940戶。

雪中送炭方面，措施重點涵蓋受疫情影響嚴重的餐飲、零售、旅遊、酒店、冷鏈物流等行業，尤其對小微企業、個體工商戶支持，譬如核酸檢測、防疫消毒補貼，以及小微型科技業受疫情衝擊，將視其經濟貢獻予以補貼。

措施還提到，要完善臨港新片區現有的貸款貼息、融資擔保等手段，對上述企業重點傾斜，高新產業和科技創新專項資金、新業態創新發展專項資金等要提前啟動、儘早執行。

措施提出，在疫情趨穩後，要加大對復工復產企業支持，以及在建工地物資的保供、核算檢測費用補貼等，並對企業加強預警監測，創建「無疫工廠」、「無疫園區」給予補貼支持。

疫情 復工 檢測

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