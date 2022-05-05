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中國封城效應 大冰箱賣翻天 生鮮店也搶購冰櫃 線上線下都熱銷

記者陳政錄／綜合報導
疫情囤菜，大冰箱冰櫃被搶購。（央視截圖）
疫情囤菜，大冰箱冰櫃被搶購。（央視截圖）

中國大型家電包括冰箱、冰櫃，每年的3、4月通常是銷售淡季，但今年五一假期，冰櫃、冰箱產品卻一枝獨秀，不管是線上還是線下，都出現了逆勢熱銷。由於中國多地疫情連爆，深圳一家家電公司經理表示，「今年大尺寸冰箱的銷售情況特別好。」今年冰櫃冰箱首季銷量年增16.3%，其中線上銷售年增54.3%最多。

綜合央視財經、中新經緯等媒體報導，中國冰箱、冰櫃買氣升溫，來自今年首季全中國「生鮮店」數量暴增，以及民眾憂心因疫情遭到隔離的「預防性購買」心理。

據統計，2022年第一季，全中國「生鮮店」一共新開了7000多家，年增51.27%，帶動冰櫃需求提高。某深圳家電公司採銷經理馬曉貞說，冰櫃首季銷量年增16.3%，其中線上年增54.3%、線下年增4.5%。

深圳市寶安區一家水果店店長王月兵表示，他的店面原本預計3月開業，但因為冰櫃等產品缺貨，一直等到了五一假期前才剛剛開門。

中國市場資訊平台中怡康零售監測數據也顯示，今年初以來，中國彩色電視、空調等大型家電的銷售下滑，但容量500公升以上的冰箱，以及冰櫃的銷售出現逆勢上漲，分別年增14.3%和11.6%。

北京為例，有了上海的「前車之鑑」，由於近期同樣面臨本土疫情升溫，防控要求趨嚴，一名住在北京西城區的段女士直言，她在疫情前買了一台容量810公升的對開門冰箱，當時受到家人的埋怨，但「現在都誇我的決定實在太英明了。」

海爾天貓冷櫃總監單悌孝說，以往冰櫃銷售旺季大都在春節前，像今年3、4月出現的需求激增並不多見。他舉例，單從天貓平台上觀察，4月冰櫃銷量年增200%以上，海爾的冰櫃一天出貨量都接近200台。

疫情 北京

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