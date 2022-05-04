上海疫情緩 長三角鐵路運量增加 4月發送貨物逾1700萬噸創新高

鐵路運輸對經濟發展極為重要。圖為長三角地區中老（中寮）鐵路國際貨運列車。（新華社）

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，長三角鐵路4月累計發送貨物超1700萬噸，同比增加79.3萬噸，同比增長4.88%；日均裝車卸車、單日裝車卸車等多項貨運指標均創歷史新高。

中新社報導，鐵路上海局介紹，在上海，為把疫情 影響降到最低，最大化助力企業復工 復產，鐵路部門堅持優先運輸、全力保運原則，一手抓疫情防控，一手抓海鐵聯運運輸組織，確保進出口貨物海鐵聯運通道暢通。

「我們提升了海鐵聯運通道能力，增加海安-蘆潮港、常州-穿山港、鹽城北-北侖港等4個班列線條；優化煤炭保供運輸，在潘集西-龍潭、青町-上合物流園、青町-戚墅堰等線路間投入7列車底、11組35噸敞頂箱，採取固定循環運輸方式開行，保障廠礦企業生產運輸需求。」中國鐵路上海局集團有限公司貨運部主任郭堅說。

據瞭解，蘆潮港中心站海鐵聯運業務量占上海地區業務量90%，車站進出集裝箱大部分與進出口業務有關。中鐵集裝箱運輸有限責任公司統籌安排好蘆潮港中心站區運輸資源，聯合上海港海鐵聯運公司、長三角各地相關物流公司、各裝車站、船公司等企業單位，保持生產24小時不間斷運轉，每日保證開行10對以上海鐵聯運班列，日均應急保供物資在20箱以上，日均裝卸車達到850輛左右。

依託海鐵聯運業務，太陽能組件、家紡、辦公家具、汽車零配件、冰箱等進出口物資可通過鐵路和港口快速流通，確保大陸貨物快速出海，海運進口貨物快速運抵內陸地區，有力有序有效推動企業復工復產，為確保產業鏈供應鏈 安全穩定提供運輸服務支撐。

業內人士表示，長三角中歐班列、中老（中寮）鐵路國際貨運列車、海鐵聯運班列常態化開行，不僅為大陸國內外企業搭建了一條安全、高效的國際物流通道，緩解了航空、公路等因疫情防控需要停開或者減少開行造成的供需矛盾，也為暢通雙循環、服務六穩、六保、助力區域經濟復甦賦能。