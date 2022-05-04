長榮運力大躍進 全球排名登第六

長榮 海運全球大進擊，全球貨櫃輪市場排名再衝高，根據Alphaliner最新統計資料，長榮海運現有運力TEU（20呎櫃）總數字已贏過日本 最大的貨櫃輪航商ONE（日本的海洋網聯船務公司，Ocean Network Express），全球排名擠進第六名。

特別的是，長榮不僅運力超車日本ONE，股價 也超越貨櫃三雄之一的萬海。長榮3日股價收新台幣146.5元，萬海則收新台幣146元，長榮正式成為航運股的股王。

隨著新船不斷加入，長榮海運持續提升全球競爭力，旗下八成的船齡低於十年，預期在碳排新規上路後，長榮的競爭力還能持續向前挺進。

在運力排名方面，根據Alphaliner的統計資料，長榮的載重總TEU數為150.96萬TEU，已小勝ONE海運公司69TEU，全球排名又推進一名，且根據ONE的造船數量推估，差距會隨著新船加入逐漸拉大。

業界指出，日本ONE的規模之所以能躋身全球前十大航商，其實是三家航商聯合營運，長榮運力超車ONE、以一敵三，因此有指標意義。

根據法人統計，長榮海運即將要交船的數量更是全球排名前幾名，今年預計貨櫃新船下水量19.34萬TEU，相較於2022年全球貨櫃輪預計要下水新船數量95萬TEU，長榮新船加入的占比達20.4%，遠高於長榮目前全球船隊運力占比5.9%。

至於未來競爭力，長榮新船的威力將發酵，關鍵在於，長榮海運在造船的過程中，參與船廠及供應商研究使用新技術節能減排，隨著國際海事組織在海洋環保委員會議拍板，明年不符排碳標準的船舶，恐面臨減速的壓力，長榮的競爭力將脫穎而出。

長榮八成船舶船齡低於十年，且全部符合各項規定，包括使用脫硫塔符合硫排放標準、NCR系統達到組織氮氧化物排放規定、壓艙水處理系統符合水排放標準及使用岸電系統減少碳排放。