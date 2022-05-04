深圳樓市漸回暖 新屋網簽量增加33%

中國一線城市深圳在樓市底位徘徊多時，近期展現回暖訊號。據深圳中原研究中心數據顯示，截至4月27日，深圳新房市場網簽量共4773套房，比上月上漲33.1%。

而五一假期成了銷售黃金期，有仲介機構甚至推出免費專車接送看房。

據「每日經濟新聞」報導，五一假期，受到深圳市政府疫情 建議「非必要不離深」影響，民眾看房成了另一種度假方式。深圳房屋中介機構把握黃金機會，在假期期間「動起來」，比如推出「五一不打烊」、「免費專車到家門口接送看房」與「推薦折扣好房」等活動。

此前，深圳樓市已在低位徘徊多時，4月份市場不時傳出「參考價調整」、「放鬆限購」等訊息。

特別在深圳復工 復產後，隨著短期內中介帶看量小幅上升，也助推看暖樓市的情緒。

據深圳市房地產 中介協會統計， 4月第3周，新房、二手房成交量均呈上漲態勢，特別是福田、南山、寶安二手房成交量，較上期增長近100%。4月前三周，深圳二手房成交量已超1300套。深房中協當時預計，4月二手房成交量或將破2000套。

不過，根據2日深圳市住建局最新公布4月成交數據， 4月深圳二手商品房成交2207套，年減0.67% ；其中二手商品住宅成交為1860套，年減0.69%。二手住宅成交量最終未能突破2000套大關。

但報導指出，深圳開發商正緊起直追加快新盤入市節奏。

據深圳中原研究中心統計，深圳在5月計有18個樓盤計畫入市，其中福田區和寶安區成為供應大戶，均有四個住宅樓盤預計在5月推售。