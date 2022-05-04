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中國救房市 鬆綁措施噴發 多放寬限貸 首付降至2成

記者黃雅慧／綜合報導
中國多地密集發布鬆綁樓市政策。（中新社）
中國多地密集發布鬆綁樓市政策。（中新社）

中共中央政治局會議為房產政策鬆綁定調後，中國各地密集推出樓市鬆綁。據「券商中國」報導，廣東省梅州、江蘇省連雲港與無錫等多地跟進實質性放鬆。尤其在限貸方面，首付降至二成，此外還有購房補貼、契稅優惠等。分析認為，近一周房產政策呈「井噴」之勢，力度與範圍達到新高峰。

報導指出，多地降低首付。如梅州市於1日出台促進房市平穩健康舉措，其中調整公積金貸款比率方面提出，降低二套房公積金貸款首付比率，從三成降至二成。而江蘇省連雲港新出台的房市政策，在商業貸款部分，首套房首付比率按20%執行。引導商業銀行逐步下調房貸利率、縮短審批放貸周期。

此外，也有地方政府給予稅務優惠與購房補貼，比如江蘇省無錫市明確將個人住房轉讓增值稅免徵年限由五年調整為二年。

湖南省岳陽市則提到，在城區購買新建商品房和二手房（含住宅、非住宅），簽訂商品房買賣網簽合同，並在一個月內全部繳清交易契稅的，由契稅徵收的市區財政部門按其所繳納契稅稅額的50%對購房人予以補貼；同時，對在市城區購買首套新建商品住房和二手住房，簽訂網簽合同並完成契稅繳納的，給予每套人民幣1萬元的購房補貼。

億翰智庫認為可從供需兩端來看，需求端方面，近一周圍繞限購、限貸、限售「三限」的放寬明顯增加，同時公積金貸款放寬、房貸利率下調及購房補貼等政策持續。目前來看，雖然更多高能級城市加入，但是以調整購房門檻為主的政策力度有限，可將其看做是這些城市走出的第一步。

在供給端方面，億翰智庫表示，預售資金管理和企業融資方面也有積極進展和信號。雖然目前政策力度和範圍並不太大，但是中央政治局會議提及支持地方政府優化預售資金管理，因此預計接下來地方政府應該會積極跟進支持企業合理融資需求和優化預售資金監管方面的政策。

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