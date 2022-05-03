我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

中房企五一促銷 採補貼以價換量

記者陳政錄／綜合報導

面對今年前四月房地產市場萎靡，中國房企、地方政府趁著傳統旺季「五一黃金周」假期全力促銷，盼搶救市場買氣，譬如身陷債務危機的恒大集團和其他地產巨頭如萬科、保利發展，另廣東、遼寧、河南等多地政府也鬆綁調控政策、擴大補貼，企圖「以價換量」。

在此之前，據克而瑞地產研究中心統計，今年前四個月，中國房企累計銷售額年減50.5%，其中銷售額超過人民幣百億元以上的僅57家，比去年同期還少46家。

為挽救市場頹勢，華爾街日報報導稱，雖然當前中國本土疫情持續緊繃，但壓抑已久的房地產業者，已積極的想扳回業績。以中國恒大為例，日前公告要從4月30日起，在假期中一連五天，圍繞「黃金周大優惠」、「現房大優惠」等主題，以員工全民營銷的理念，提振旗下413座建案、上萬間房屋的買氣。

其他地產巨頭如萬科、保利發展也分別祭出起售價人民幣70萬的房屋，訂金僅人民幣999元（約合新台幣4,464元），和降低頭期款比例至5%、免費贈送名牌電器等優惠。

證券時報報導，碧桂園、富力、花樣年、新城控股、融創等指標房企也不落人後，在假期間大量推出新建案或加入線上促銷。

地產商之外，由於中共中央政治局於4月29日釋出放寬訊號，不少中國地方政府也在此期間，透過發放消費券、補貼等方式刺激房市，譬如廣東江門、遼寧瀋陽、河南鄭州等超過20個城市都有類似措施。

野村信貸研報指出，五一假期是中國傳統房市旺季，加上當前市場低迷，房企在經過數月的下跌後，迫切希望提振銷售表現。

恒大集團 河南 房地產

上一則

蘋果新手表 傳可量體溫

下一則

iPhone訂單仍強 鴻海鄭州廠大幅調漲3成獎金徵人

延伸閱讀

美東河南同鄉會 慶亞太裔傳統月

美東河南同鄉會 慶亞太裔傳統月
中國前3大房企1至4月銷售額暴跌 年減42%

中國前3大房企1至4月銷售額暴跌 年減42%
多重因素衝擊 中國恒大等66家中資房企年報難產

多重因素衝擊 中國恒大等66家中資房企年報難產
救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市

救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市

熱門新聞

一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資人因擔心經濟放緩。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。(Getty Images)

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

2022-04-26 18:32

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力