中房企五一促銷 採補貼以價換量

面對今年前四月房地產 市場萎靡，中國房企、地方政府趁著傳統旺季「五一黃金周」假期全力促銷，盼搶救市場買氣，譬如身陷債務危機的恒大集團 和其他地產巨頭如萬科、保利發展，另廣東、遼寧、河南 等多地政府也鬆綁調控政策、擴大補貼，企圖「以價換量」。

在此之前，據克而瑞地產研究中心統計，今年前四個月，中國房企累計銷售額年減50.5%，其中銷售額超過人民幣百億元以上的僅57家，比去年同期還少46家。

為挽救市場頹勢，華爾街日報報導稱，雖然當前中國本土疫情持續緊繃，但壓抑已久的房地產業者，已積極的想扳回業績。以中國恒大為例，日前公告要從4月30日起，在假期中一連五天，圍繞「黃金周大優惠」、「現房大優惠」等主題，以員工全民營銷的理念，提振旗下413座建案、上萬間房屋的買氣。

其他地產巨頭如萬科、保利發展也分別祭出起售價人民幣70萬的房屋，訂金僅人民幣999元（約合新台幣4,464元），和降低頭期款比例至5%、免費贈送名牌電器等優惠。

證券時報報導，碧桂園、富力、花樣年、新城控股、融創等指標房企也不落人後，在假期間大量推出新建案或加入線上促銷。

地產商之外，由於中共中央政治局於4月29日釋出放寬訊號，不少中國地方政府也在此期間，透過發放消費券、補貼等方式刺激房市，譬如廣東江門、遼寧瀋陽、河南鄭州等超過20個城市都有類似措施。

野村信貸研報指出，五一假期是中國傳統房市旺季，加上當前市場低迷，房企在經過數月的下跌後，迫切希望提振銷售表現。