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中國造車新勢力 榜單大洗牌 零跑產能首次奪冠

記者陳政錄／綜合報導
中國造車新勢力4月銷售榜單公布，零跑汽車首次奪冠。（新華社）
中國造車新勢力4月銷售榜單公布，零跑汽車首次奪冠。（新華社）

受到本土疫情影響，4月中國小鵬、哪吒、蔚來、理想、零跑、極氪等「造車新勢力」銷售表現出現大洗牌，其中，因長三角疫情受創最深的理想汽車，4月銷售量較上月大減超過六成，蔚來也近乎腰斬，使得僅月減9%，年增228%的零跑首次登頂。

據藍鯨財經平台統計，今年4月，中國造車新勢力銷售前五名分別是零跑、小鵬、哪吒、蔚來和理想，單月交付量分別達9087輛、9002輛、8813輛、5074輛和4167輛，分別較上月下滑9%、41.6%、26.7%、49.2%和62.23%。

不過，1到4月合計仍以小鵬汽車4萬3563輛最多，哪吒、理想也均超過3.5萬輛，蔚來汽車則以些微差距勝過零跑。

分析指出，榜單大洗牌的原因，來自長三角、東北吉林等地疫情，對中國汽車供應鏈造成衝擊。

其中，蔚來總部和工廠在合肥，理想工廠在常州，都距離上海都相當近。尤其理想汽車位於上海與江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導致零組件庫存消化後無法繼續維持生產。

理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠坦言，由於疫情反彈，對全行業的供應鏈、物流和生產造成嚴重擾亂。

展望未來，他表示，理想汽車正與供應鏈企業一起，在滿足疫情防控的要求下積極恢復產能，縮短預訂理想ONE用戶取車的等待周期。

蔚來汽車也說，4月以來，吉林、上海、江蘇等多地供應鏈夥伴持續停產，導致整車生產暫停，目前隨著社會清零逐步實現，多數工廠已陸續恢復生產。

業內人士坦言，上海疫情影響太過傷筋動骨，預計5月中國車市仍難已回歸3月前的狀態，6月後才會逐漸復甦。中國乘聯會秘書長崔東樹也表示，4月所有品牌銷售較上月下滑，結果基本符合預期。

為提振市場，中國國務院辦公室4月25日發布的最新促銷措施中，就包括鼓勵新能源汽車和綠色智慧家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設等。

在此之下，廣東省政府也於4月28日，祭出鼓勵汽車消費措施特別向新能源車傾斜的措施，包括提供人民幣8000元到1萬元（約1205美元1506美元）到不等的補貼。

中國大陸造車新勢力4月銷售榜單公布，零跑汽車首次奪冠。（東方財富網）【作者：林璟...
中國大陸造車新勢力4月銷售榜單公布，零跑汽車首次奪冠。（東方財富網）【作者：林璟，日期：2022-05-03，數位典藏序號：20220502225552196】

汽車 疫情 供應鏈

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