富邦銀設深圳分行 台灣投審會准了

投審會核准富邦銀行（香港）在大陸申設深圳分行。（本報資料照片）

台灣經濟部投審會2日召開第1211次委員會議，核准及備查重大投資 案六件，包括僑外投資二件、對外投資三件、對中國大陸投資一件。包括核准富邦金控以約新台幣14億2872萬元（約4802萬美元），在大陸地區設立富邦銀行（香港 ）深圳分行。

據投審會公布，本次委員會議共核准僑外投資二件，金額合計新台幣81億1289萬4148元（約2億7269萬美元）；對外投資三件，金額合計約新台幣95億5512萬元（約3億2117萬美元）；對中國大陸投資一件，金額約新台幣14億2872萬元（約4802萬美元）。

針對上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件）部分，為富邦金融控股股份有限公司以對外投資事業富邦銀行（香港）有限公司之自有資金人民幣3億2000萬元（約4822萬美元），在大陸地區設立富邦銀行（香港）有限公司深圳分行，從事銀行業務。富邦銀行（香港）是富邦金控的全資附屬公司，公開資訊顯示，富邦銀行（香港）在香港透過17間分行、二間中小企銀行服務中心及一間證券投資服務中心提供服務。

值得注意的是，富邦銀行（香港）此次赴大陸地區設分行前，富邦金控在大陸已有旗下富邦華一銀行推展業務，於上海、深圳、天津、蘇州、南京、北京 、武漢、成都、西安、重慶、廣州和寧波等多地都設有分行。

僑外投資方面，包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣64億7750萬元（約2億1772萬美元），增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，從事發電業；德商PRO GAMERSWARE GMBH以5218萬8489歐元（約5539.8萬美元），受讓取得創傑國際股份有限公司全數股份，經營電腦及事務性機器設備批發業等業務。

對外投資方面，核准國際中橡投資控股股份有限公司以第三地區投資事業自有資金6000萬美元，經由多層次投資架構增資印度CONTINENTAL CARBON ECO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，從事碳煙製造及銷售業務。

同時，英業達股份有限公司以6500萬美元，增資美國英業達控股（北美）有限公司，從事投資控股業務；富邦人壽保險股份有限公司以2565億5100萬韓元（約2億美元）受讓韓國HYUNDAI CARD CO., LTD.之10％股權，從事經營提供信用卡、借記卡、租賃和分期付款及現金墊款和貸款等金融服務業務。