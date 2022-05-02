iPhone重鎮 鴻海鄭州廠大招工 砸重金廣邀好手

鴻海旗下iPhone主力生產基地、富士康iDPBG事業群中國鄭州廠區不畏手機市況雜音不斷與大陸封城干擾，在傳統淡季下，本周仍啟動大招工。（聯合報系資料庫）

鴻海 旗下iPhone 主力生產基地、富士康iDPBG事業群中的中國鄭州 廠區本周啟動大招工，並大幅調高獎金三成，重金廣邀好手。近期手機市場雜音不斷，又有封城干擾，而且是產業傳統淡季，鴻海無懼外在三大逆風，加碼重金找人，凸顯廠區運作順暢，且蘋果訂單仍強，營運持續喊衝。

法人指出，全球通膨壓力大，壓抑手機等3C產品買氣，加上中國封城導致供應鏈大亂，不少工廠停工，在需求降溫、很多工廠沒得生產下，過多的人力反而是廠商的負擔，但鴻海鄭州廠卻逆勢加碼獎金大招工，凸顯工廠訂單源源不絕，有急切的人力需求趕工出貨，整體狀況遠優於同業。

目前鴻海鄭州廠全面正常運作，先前開出的招工條件為限定當地人，只要在職90天，就可以拿到合夥人返費（求職者獎金）人民幣6500元。

本周最新開出的招工條件，返費上調至人民幣8500元，調幅高達三成，同時，為控制廠區疫情，採「點對點」方式接駁，須經核篩確認無確診後才能入廠。

據了解，目前中國疫情仍處於管控狀態，由於iPhone 13銷售仍不錯，蘋果為確保供貨順利，並達成新款iPhone 14系列機種在下半年如期推出，因此會同鄭州官方評估與研商，基於重點企業防疫、生產兩不誤原則進行，促使鴻海鄭州廠罕見淡季加碼獎金大招工。鴻海並未公布此波招工人數需求。

蘋果上周於財報會議上示警，中國封城恐使得本季營收減少40億美元至80億美元，因此蘋果也擔心下半年將推出的iPhone 14是否會被封城耽誤，因此要求鴻海鄭州廠提前準備人力。目前華東地區廠商陸續恢復部分產能，但是人員與物流的混亂，短時間仍無法解決，並持續干擾著生產與物流的運作，鄭州相對不受影響，因此，蘋果要求鴻海大力衝刺鄭州廠產能。

現階段iPhone 13需求暢旺，韓媒The Elec日前披露，蘋果本季為此大幅增產iPhone 13 Pro系列機種（iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max），將較原規畫值大增約1,000萬支。其中，iPhone 13 Pro產量將從100萬支大幅擴增到近800萬支，增加約700萬支；iPhone 13 Pro Max從約350萬支擴增至約650萬支，增加約300萬支。鴻海是大尺寸iPhone最大組裝廠，隨著蘋果增產，鴻海生產線也相當忙碌。