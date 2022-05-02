面對疫情打擊經濟 中國計畫暫緩對科技業的監管行動
知情人士透露，中國正準備暫停數個月來針對科技業的監管行動，因為面對Omicron新冠變種病毒疫情的擴大，官員得先設法阻止經濟前景的快速惡化。
華爾街日報引述消息人士報導，中國網路最高監管機構本周將與科技巨頭舉行會談，討論監管行動事宜，這被認為代表官員們已承認，在中國經濟前景因防疫措施日趨黯淡之際，監管行動對民間部門造成了影響。
其中一名知情人士說，監管機構正計畫暫緩實施限制年輕人使用行動應用程式（App）時間的新規；另一名人士則說，中國政府正考慮要求一些科技巨頭提供1%股權給政府，以使政府能在企業決策中發揮直接作用。
北京當局已在一些網路內容公司持股1%，例如TikTok母公司字節跳動以及微博公司。這名人士說，現在這項計畫可能擴大到其他科技平台營運商，例如中國市值最高的公司騰訊控股以及中國餐飲外送服務巨頭美團。
消息人士表示，透過持有少數股權並參與更多公司經營，中國政府將可確保與科技公司的整體政策方向一致，而企業本身也都不反對政府入股，因為這將有助於管理原本不確定的政策風險。
今年是中國領導人習近平可望打破先例尋求第三任任期的政治關鍵年，任何對科技業的監管鬆綁都凸顯出經濟穩定對習近平的重要性。Omicron疫情的擴大已讓外界正快速下修中國今年的經濟成長預測，而提供科技業支持將有助於提振中國經濟。
在中共中央政治局4月29日的會議上，習近平和其他共產黨高級官員表示，將完成對網路公司的整頓和改革。
但值得注意的是，他們並沒有提出具體時間表，而且還明確表示任何監管都將更加規範，以「促進平台經濟健康發展」，這種相對溫和的措辭已推動阿里巴巴等中國科技股29日當天股價出現兩位數的漲幅。
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