面對疫情打擊經濟 中國計畫暫緩對科技業的監管行動

知情人士透露，中國正計畫暫緩對科技業的監管行動，因為新冠疫情正使經濟前景快速惡化。 路透

知情人士透露，中國正準備暫停數個月來針對科技業的監管行動，因為面對Omicron 新冠變種病毒疫情 的擴大，官員得先設法阻止經濟前景的快速惡化。

華爾街日報引述消息人士報導，中國網路最高監管機構本周將與科技巨頭舉行會談，討論監管行動事宜，這被認為代表官員們已承認，在中國經濟前景因防疫措施日趨黯淡之際，監管行動對民間部門造成了影響。

其中一名知情人士說，監管機構正計畫暫緩實施限制年輕人使用行動應用程式（App）時間的新規；另一名人士則說，中國政府正考慮要求一些科技巨頭提供1%股權給政府，以使政府能在企業決策中發揮直接作用。

北京當局已在一些網路內容公司持股1%，例如TikTok母公司字節跳動以及微博公司。這名人士說，現在這項計畫可能擴大到其他科技平台營運商，例如中國市值最高的公司騰訊控股以及中國餐飲外送服務巨頭美團。

消息人士表示，透過持有少數股權並參與更多公司經營，中國政府將可確保與科技公司的整體政策方向一致，而企業本身也都不反對政府入股，因為這將有助於管理原本不確定的政策風險。

今年是中國領導人習近平 可望打破先例尋求第三任任期的政治關鍵年，任何對科技業的監管鬆綁都凸顯出經濟穩定對習近平的重要性。Omicron疫情的擴大已讓外界正快速下修中國今年的經濟成長預測，而提供科技業支持將有助於提振中國經濟。

在中共中央政治局4月29日的會議上，習近平和其他共產黨高級官員表示，將完成對網路公司的整頓和改革。

但值得注意的是，他們並沒有提出具體時間表，而且還明確表示任何監管都將更加規範，以「促進平台經濟健康發展」，這種相對溫和的措辭已推動阿里巴巴等中國科技股29日當天股價出現兩位數的漲幅。