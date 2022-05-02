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中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴

記者陳政錄／綜合報導
五一出遊有超過52%為省內旅遊，圖為河北省石家莊農業特色觀光園小火車。（中新社）
五一出遊有超過52%為省內旅遊，圖為河北省石家莊農業特色觀光園小火車。（中新社）

今年「五一」長假期間，中國多地因應防疫，倡導非必要不出省、市、區，導致大城市的「周邊遊」興起，價格也水漲船高，亂象頻出。據財經天下引述北京、深圳等地周邊遊數據顯示，民宿價格在五一期間，漲幅達兩到三倍左右，最高甚至七倍多，要價甚至高於出國旅遊。

報導指出從高德、攜程等平台搜尋到，位於北京門頭溝、延慶、古北水鎮等地的民宿價格數據指出，在五一之前，均價人民幣1500元（約227美元）左右的民宿，到了假期漲價至人民幣3500元到人民幣4000元（約530美元到605美元）左右不等，甚至有一家可泡湯的民宿，價格從平時的人民幣793元（約120美元），暴增到一晚人民幣6117元（約926美元）。

北京市民高格坦言，「這也太貴了」，讓她全家打消居住在景點附近的念頭，決定多開一個小時的車回家，隔天換不同的地方玩。另一位在北京工作的青年孫勇表示，朋友們告訴他漲價很正常，「因為大家都出不去，只能在北京周邊遊玩。」

文章引述中國旅遊專家楊彥鋒指稱，今年五一期間中國多省受疫情影響，導致民眾原本中長途的出遊計畫受限，進而造成郊區民宿需求的集中釋放，迎來周邊遊的爆發。

途家民宿平台數據就顯示，今年五一期間，中國鄉村民宿訂單量占比達到51%，較去年同期提升兩成，這是鄉村民宿訂單量，首次超越城市民宿，顯示了中國民眾在疫情衝擊下，催生出的旅遊新趨勢。

對於價格普遍上漲，勁旅網創始人魏長仁直言，一、二線城市常駐人口多，以北京為例，常住人口約2000多萬人，能為「天價」買單的大有人在，需求大於供給，成為價格上漲的主因。

根據攜程「2022「五一」假期出遊趨勢預測報告」顯示，今年在平台上預訂五一出遊的訂單，有超過52%為省內旅遊，尤其珠三角、成渝城市群熱度最高，出遊量分別較清明假期成長了89%和45%。

其中，能遠離塵囂，又能兼顧防疫的「露營」，成為中國民眾出遊的新選擇，攜程統計，五一期間露營訂單比清明假期成長五倍，選擇本地、周邊露營的遊客，占整體露營消費者比率達85%。

民宿 北京 疫情

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