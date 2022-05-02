中國百強房企 上月業績腰斬 年減58% 近年新低

本土疫情在中國多點散發，讓房地產市場雪上加霜。圖為福州市高新區新建住宅。 （中通社）

中國本土疫情 多點散發，讓房地產 市場雪上加霜。據中國億翰智庫統計，中國百強房企今年4月銷售額有92家較去年同期下跌，單月業績平均年減超過五成，市場期待中央祭出新一輪刺激政策，來幫助房市「止跌回升」。

綜合中國億翰智庫、中國指數 研究院、克而瑞研究中心數據顯示，今年前四月，綜合各類型計算，中國百強房企累計業績人民幣2兆1179億元（約3207億美元），年減50.5%，降幅較上季擴大，並只有三家企業累計銷售額超過人民幣千億元，較去年同期少了六家。

另以單月數據來看，中國百強房企4月實現銷售額為人民幣4384.7億元（約664.1億美元），月減16.2%，年減58.6%，比上月降幅擴大5.9個百分點，也是近年最低。其中，高達92家銷售額較去年同期下降，前三甲碧桂園、萬科、保利發展降幅分別達到60%、37%和40%。

除此之外，據貝殼研究院數據，中國全國重點62城住宅簽約銷售面積，年減44%，較3月跌幅加深五個百分點。

業內人士坦言，疫情的反覆打斷了市場復甦的節奏，在需求及購買力透支、信心缺失等問題尚未改善的情況下，房市尚未迎來轉折點。

中原地產研究院統計，中國各城市4月累計發布「穩房市」政策超過60次，刷新了單月紀錄。 2022年以來，共有近110城推出放鬆調控新策，涵蓋公積金、購屋補貼、利率、人才吸引，甚至鬆綁限購、限貸等「四限」措施層面。

中信證券預計，若此輪疫情能在6月底前，於主要城市普遍實現「動態清零」，那麼市場的低點將於6月底出現，下半年有望好轉。