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小米涉非法匯款遭印度凍結7億美元資產

記者戴瑞芬／綜合報導

小米印度市場踢到鐵板，在印度連續四年蟬聯智慧手機出貨量第一的小米，被印度反洗錢機構印度執法局（ED）盯上，以涉嫌非法匯款理由，沒收小米印度在當地銀行帳戶，扣押555.127億盧比（約7億美元），資產遭凍結。

據集微網報導，印度當局表示，小米集團以假冒成支付版權費的方式，非法匯款給外國實體。

報導引述印度執法局的聲明表示，小米印度於2014年開始在印度開展業務，並從2015年開始匯款。已經向三個外國實體匯出相當於555.127億印度盧比的外幣了，其中，包括一個以特許經營為名義的小米集團實體。「巨額的特許權使用費是按照其中國母公司實體的指示匯出」，另外給其他兩家美國非關聯實體的金額，也是以小米集團實體為最終利益。

印度當局認為，小米印度從印度製造商那裡採購製造的手機和產品，而小米印度並未從這三個外國實體獲得此類款項的任何服務。

印度當局指控，小米在集團實體之間，創建了各種不相關的文件進行掩護，以特許權使用費的名義匯出款項。

路透報導，目前小米集團沒有回應，但先前曾聲明，小米遵守印度所有法律，並完全遵守所有法規。聲明還表示，正在配合當局正在進行的調查。

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