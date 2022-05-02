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品牌NB延後量產 全球PC下修訂單量 衝擊台灣供應鏈

記者蕭君暉／綜合報導

供應鏈傳出，受通膨壓抑買氣與中國封城導致零組件供應大亂影響，多家國際一線品牌筆電廠原本預計5月量產的新機種，將延到第3季量產，恐衝擊廣達、仁寶、緯創等筆電供應鏈本季出貨。

業者坦言，目前面臨供應鏈大亂，以及需求稍弱的雙重打擊，保守看待第2季業績。之前業界已傳出，品牌筆電廠砍單一成左右，若中國持續封城，不僅會導致供應鏈持續失序，也將持續影響中國當地需求，加上俄烏戰爭已衝擊歐洲市場部分買氣，若5月無法好轉，6月恐掀起新一波訂單修正潮。

全球個人電腦（PC）中央處理器（CPU）龍頭英特爾日前釋出本季營收與獲利展望意外疲弱，主要就是因為近期中國防疫封控，干擾供應鏈及全球PC需求降溫，出現客戶砍單的情況，英特爾對此感到擔憂。

廣達也認為，受大環境不利因素干擾，本季筆電出貨量恐不如上季，尤其中國大規模封控導致零組件取得困難，更讓公司傷透腦筋。

筆電供應鏈廠商表示，目前對第2季業績不好預測，即便中國華東地區廠商採取閉環生產，但其實從生產、進料到出貨，每一關都在卡關，都很困難，目前採用的策略是，若可以到別的地方生產，就到別的地方去做。

業者分析，通常在倉庫會放庫存材料三到六周，若是到5月中旬華東地區狀況尚未出現轉圜，那就會無料可以做，而且華東地區以筆電供應鏈的產品為生產大宗，同時，封城導致運費會增加，材料不僅要搶，成本也會上升，對第2季獲利多少有些影響。

市調機構TrendForce指出，2022年上半年筆電將壟罩在修正壓力下，整體出貨預估從原先全年2.38億台出貨量下修至2.25億台、年減8.5%。主要是因Chromebook出貨動能疲軟、俄烏戰爭影響需求，以及各筆電品牌下修對2022年出貨量展望，相較年初平均約下修10%至15%。

供應鏈坦言，近期全球PC品牌都已經開始下修今年訂單量，包括龍頭聯想、二哥惠普，乃至於「台灣雙A」宏碁、華碩都在調整，降幅約一成。戴爾則因商務筆電需求強勁，調整訂單幅度相對不大；蘋果也相對持穩。

供應鏈 封城 營收

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