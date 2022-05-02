我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

分散供應鏈風險 台灣科技業代工廠加速非大陸布局

記者謝艾莉／綜合報導
中國4月對上海等地進行嚴格封控，衝擊全球科技供應鏈。（本報資料照片）
中國4月對上海等地進行嚴格封控，衝擊全球科技供應鏈。（本報資料照片）

中國4月對上海等地進行嚴格封控，衝擊全球科技供應鏈，據悉，近期台資科技廠內部討論最大聲量的就是「是否要在今年加速非中國產能布局」，在最大電子代工廠鴻海領頭下，台達電、光寶、佳世達、致伸等今年均在東南亞、北美等地有投資案進行，希望能在疫情、通膨的逆風下，降低供應鏈管理風險。

據悉，二年前疫情爆發後，台廠為降低單一廠區運作，積極進行風險分散。去年各地疫情嚴峻，東南亞等海外布局進度也受到影響，今年4月上海、昆山等地實施嚴格封控，更讓台廠加速海外廠布局的決心與動作。

鴻海因應通膨，董事長劉揚偉宣示，今年將擴大海外投資力道，包括墨西哥、東南亞與南亞都有布局，以應對可能的變化。

台達電執行長鄭平指出，現在中國產能占比約60%，差不多已達到公司規畫目標，由於產能後續都不足，目前規劃重慶、吳江、蕪湖、郴州等地都有新廠建置中，未來泰、印、台南也會有新廠完工。

今年台達電資本支出主要在於設備換新、全球擴產，資本支出將年增10%至20%。鄭平指出，台南廠將搬入、並開始建桃園中壢六廠；泰國七廠將搬入、八廠開始建置；印度第一個廠已建完，後續還有三個廠要興建，產品線陸續轉移到新廠中，印度廠估營收占比約2%至3%；台達電也正在尋找東歐及美國生產基地。

光寶總經理邱森彬表示，高雄第二期工程今年啟動，屆時將生產車用產品；泰國方面，光電產能將持續擴增、 今年會擴增一個廠 ；越南第二期工程也已啟動，完工後會將網通、消費性、PC產品等逐步移往越南生產。

另外，因應美國市場，邱森彬表示，車用、雲端產品都有收到客戶要求，將規劃在美國建立新產能，包含產品組裝、後段製程，就地供應當地客戶。

佳世達董事長陳其宏指出，目前最大生產基地還在中國蘇州，但未來擴產重心會在越南，目前越南廠主要生產顯示器等資通訊產品，未來滿載將占總產能的50%。

致伸到泰國設廠，也在竹北建立研發中心，同時考量前往美國設廠，預計年底定案。

越南 東南亞 疫情

上一則

中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴

下一則

中國百強房企 上月業績腰斬 年減58% 近年新低

延伸閱讀

華府智庫：不止俄羅斯 中國「3個行動」也助長全球通膨

華府智庫：不止俄羅斯 中國「3個行動」也助長全球通膨
通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑
台商怨：轉一圈要我們自己解決

台商怨：轉一圈要我們自己解決
中國宣布南海休漁 越南抗議：侵犯「黃沙群島」主權

中國宣布南海休漁 越南抗議：侵犯「黃沙群島」主權

熱門新聞

退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資人因擔心經濟放緩。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。(Getty Images)

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

2022-04-26 18:32
單單一家亞馬遜便將史坦普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透

聯準會加速升息在即 美股4月重創、5月絕望

2022-04-30 07:21

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當