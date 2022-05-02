分散供應鏈風險 台灣科技業代工廠加速非大陸布局

中國4月對上海等地進行嚴格封控，衝擊全球科技供應鏈。（本報資料照片）

中國4月對上海等地進行嚴格封控，衝擊全球科技供應鏈，據悉，近期台資科技廠內部討論最大聲量的就是「是否要在今年加速非中國產能布局」，在最大電子代工廠鴻海領頭下，台達電、光寶、佳世達、致伸等今年均在東南亞 、北美等地有投資案進行，希望能在疫情 、通膨的逆風下，降低供應鏈管理風險。

據悉，二年前疫情爆發後，台廠為降低單一廠區運作，積極進行風險分散。去年各地疫情嚴峻，東南亞等海外布局進度也受到影響，今年4月上海、昆山等地實施嚴格封控，更讓台廠加速海外廠布局的決心與動作。

鴻海因應通膨，董事長劉揚偉宣示，今年將擴大海外投資力道，包括墨西哥、東南亞與南亞都有布局，以應對可能的變化。

台達電執行長鄭平指出，現在中國產能占比約60%，差不多已達到公司規畫目標，由於產能後續都不足，目前規劃重慶、吳江、蕪湖、郴州等地都有新廠建置中，未來泰、印、台南也會有新廠完工。

今年台達電資本支出主要在於設備換新、全球擴產，資本支出將年增10%至20%。鄭平指出，台南廠將搬入、並開始建桃園中壢六廠；泰國七廠將搬入、八廠開始建置；印度第一個廠已建完，後續還有三個廠要興建，產品線陸續轉移到新廠中，印度廠估營收占比約2%至3%；台達電也正在尋找東歐及美國生產基地。

光寶總經理邱森彬表示，高雄第二期工程今年啟動，屆時將生產車用產品；泰國方面，光電產能將持續擴增、 今年會擴增一個廠 ；越南 第二期工程也已啟動，完工後會將網通、消費性、PC產品等逐步移往越南生產。

另外，因應美國市場，邱森彬表示，車用、雲端產品都有收到客戶要求，將規劃在美國建立新產能，包含產品組裝、後段製程，就地供應當地客戶。

佳世達董事長陳其宏指出，目前最大生產基地還在中國蘇州，但未來擴產重心會在越南，目前越南廠主要生產顯示器等資通訊產品，未來滿載將占總產能的50%。

致伸到泰國設廠，也在竹北建立研發中心，同時考量前往美國設廠，預計年底定案。