台灣第1季專利申請 台積電723件居冠

台積電申請723件專利，創新高。（本報資料照片）

台灣經濟部智慧局29日公布今年第1季智慧財產權趨勢，台灣受理三種專利申請合計1萬7498件，較上年同期增加2%；商標申請2萬4450件，略增0.3%；發明專利申請人中，台積電 申請723件，超越其他申請人，其件數為該公司自智慧局2012年開始公布季統計以來的新高。

台灣受理申請三種專利件數，以發明專利1萬2534件為最大宗，件數較上年同期成長5%，主因為外國人申請件數增加一成，本國人申請件數4697件，則略有減少；設計專利受理申請1636件，本國人申請件數，略增0.4%。

台灣企業整體發明專利申請3745件，較上年同期小幅下降2%，主因為中小企業申請件數減少所致，而大型企業申請2,997件，則與上年同期相當。

前十大發明專利申請人及前五大設計專利申請人均為企業，其中發明專利申請台積電為723件，其件數為其自智慧局2012年開始公布季統計以來的新高；而群創及南亞科同以98件，雙雙創下最高紀錄。

外國人專利申請以發明專利為主，申請7837件，成長一成。前十大外國申請人中，發明專利申請件數以高通申請242件最多，成長率以英特爾914%，大幅超越其他申請人。

研究機構發明專利申請76件，較上年同期減少，其中，工研院申請40件最多。金融三業方面，發明專利申請35件，以兆豐12件最多。

台灣布局發明專利之國家中，以日本 3555件最多，前五大申請國家之件數均較上年同期增加，美國及德國 均呈現雙位數成長，表現積極。設計專利申請859件，以日本申請251件最多。

而在申請商標方面，今年第1季商標申請量為2萬2450件，較上年同期略增0.3%，本國人申請1萬7358件，外國申請5092件；本國人商標申請件數占商標總申請件數之比例為77%，較上年同期增加1個百分點。

本國人前十大申請人中，統一企業申請220件，成長358%，件數及成長率均高於其他申請人；外國人整體申請件數雖然下降，但中國大陸申請件數及成長率，超越其他國家，申請人以廣東龍順國際物流的76件最多。