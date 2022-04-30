我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

台灣第1季專利申請 台積電723件居冠

記者鍾泓良／綜合報導
台積電申請723件專利，創新高。（本報資料照片）
台積電申請723件專利，創新高。（本報資料照片）

台灣經濟部智慧局29日公布今年第1季智慧財產權趨勢，台灣受理三種專利申請合計1萬7498件，較上年同期增加2%；商標申請2萬4450件，略增0.3%；發明專利申請人中，台積電申請723件，超越其他申請人，其件數為該公司自智慧局2012年開始公布季統計以來的新高。

台灣受理申請三種專利件數，以發明專利1萬2534件為最大宗，件數較上年同期成長5%，主因為外國人申請件數增加一成，本國人申請件數4697件，則略有減少；設計專利受理申請1636件，本國人申請件數，略增0.4%。

台灣企業整體發明專利申請3745件，較上年同期小幅下降2%，主因為中小企業申請件數減少所致，而大型企業申請2,997件，則與上年同期相當。

前十大發明專利申請人及前五大設計專利申請人均為企業，其中發明專利申請台積電為723件，其件數為其自智慧局2012年開始公布季統計以來的新高；而群創及南亞科同以98件，雙雙創下最高紀錄。

外國人專利申請以發明專利為主，申請7837件，成長一成。前十大外國申請人中，發明專利申請件數以高通申請242件最多，成長率以英特爾914%，大幅超越其他申請人。

研究機構發明專利申請76件，較上年同期減少，其中，工研院申請40件最多。金融三業方面，發明專利申請35件，以兆豐12件最多。

台灣布局發明專利之國家中，以日本3555件最多，前五大申請國家之件數均較上年同期增加，美國及德國均呈現雙位數成長，表現積極。設計專利申請859件，以日本申請251件最多。

而在申請商標方面，今年第1季商標申請量為2萬2450件，較上年同期略增0.3%，本國人申請1萬7358件，外國申請5092件；本國人商標申請件數占商標總申請件數之比例為77%，較上年同期增加1個百分點。

本國人前十大申請人中，統一企業申請220件，成長358%，件數及成長率均高於其他申請人；外國人整體申請件數雖然下降，但中國大陸申請件數及成長率，超越其他國家，申請人以廣東龍順國際物流的76件最多。

台積電 日本 德國

上一則

美國「預定摘牌名單」 京東預估將入列

下一則

英特爾第2季出貨恐降溫

延伸閱讀

高通：高階手機需求未放緩

高通：高階手機需求未放緩

印度：各大晶片廠擬設廠 台積電還不會那麼快來

印度：各大晶片廠擬設廠 台積電還不會那麼快來
中華民國經濟部 5/19為台積電等5企業線上攬才

中華民國經濟部 5/19為台積電等5企業線上攬才
印度：正爭取台積電和英特爾在當地設廠

印度：正爭取台積電和英特爾在當地設廠

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員