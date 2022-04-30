我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

上海復工 第2批白名單出爐 新增積體電路等重點產業

記者黃雅慧／綜合報導
上海公布第二批復工復產白名單，加速恢復生產。（取材自中新網）
上海公布第二批復工復產白名單，加速恢復生產。（取材自中新網）

上海市政府自16日下發第一批復工復產「白名單」後，第二批名單29日出爐。據第一財經報導，上海市經信委日前已下發關於第二批復工復產企業「白名單」的通知，且數量比第一批更多，覆蓋了積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域。其中位在浦東區的台資企業環旭電子入列。

據陸媒財新網報導，此次「白名單」以分區形式下發，由上海市各區點對點通知企業，告知「復工證」、全國統一式樣「重點物資運輸車輛通行證」等政策。包括華為、紫光展銳、圓通速遞、中通快遞、陶氏化學、松下電器、百濟神州、和記黃埔醫藥等中外企業均名列其中。

復工復產的同時，對防疫的要求仍不鬆懈。據第一財經報導，一家在第二批復工名單的重點企業表示，公司29日剛收到下發的復工名單通知，目前由於防疫要求仍比較嚴格，所有復工員工需要閉環管理，公司可能還不能為員工解決住所問題，所以只會先讓一部分重點緊急崗位員工入廠。儘管要全面復工仍有挑戰，但該企業指出「能復工還是好消息。」

疫情防控下，中共中央政治局會議29日提到要最大限度減少疫情對經濟社會影響，因此儘快打通產業供應鏈節點成為中央與地方的目標。

數據顯示，本輪疫情確實對上海造成影響。據官方數據顯示，上海全市工業經濟運行3月產值年減7.5%，第1季全市規模以上工業總產值增長僅4.8%。

自16日上海發布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」後，據上海市副市長張為22日表示，一周以來，666家重點企業已有70%實現了復工復產。下一步，上海市將支持更多符合防疫要求的企業有序實現復工復產。

復工 疫情 防疫

上一則

科技財報差 都怪TikTok？短影音熱度飆 廣告商「移情別戀」

延伸閱讀

上海首度出現單日「社會面清零」 疫情已露曙光

上海首度出現單日「社會面清零」 疫情已露曙光
中國堅持動態清零 禁「自行變通」

中國堅持動態清零 禁「自行變通」
湖南人扮外省走天下？微博公開IP屬地意外揭博主面具

湖南人扮外省走天下？微博公開IP屬地意外揭博主面具
疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力

疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子