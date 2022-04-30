上海復工 第2批白名單出爐 新增積體電路等重點產業

上海公布第二批復工復產白名單，加速恢復生產。（取材自中新網）

上海市政府自16日下發第一批復工 復產「白名單」後，第二批名單29日出爐。據第一財經報導，上海市經信委日前已下發關於第二批復工復產企業「白名單」的通知，且數量比第一批更多，覆蓋了積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域。其中位在浦東區的台資企業環旭電子入列。

據陸媒財新網報導，此次「白名單」以分區形式下發，由上海市各區點對點通知企業，告知「復工證」、全國統一式樣「重點物資運輸車輛通行證」等政策。包括華為、紫光展銳、圓通速遞、中通快遞、陶氏化學、松下電器、百濟神州、和記黃埔醫藥等中外企業均名列其中。

復工復產的同時，對防疫 的要求仍不鬆懈。據第一財經報導，一家在第二批復工名單的重點企業表示，公司29日剛收到下發的復工名單通知，目前由於防疫要求仍比較嚴格，所有復工員工需要閉環管理，公司可能還不能為員工解決住所問題，所以只會先讓一部分重點緊急崗位員工入廠。儘管要全面復工仍有挑戰，但該企業指出「能復工還是好消息。」

在疫情 防控下，中共中央政治局會議29日提到要最大限度減少疫情對經濟社會影響，因此儘快打通產業供應鏈節點成為中央與地方的目標。

數據顯示，本輪疫情確實對上海造成影響。據官方數據顯示，上海全市工業經濟運行3月產值年減7.5%，第1季全市規模以上工業總產值增長僅4.8%。

自16日上海發布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」後，據上海市副市長張為22日表示，一周以來，666家重點企業已有70%實現了復工復產。下一步，上海市將支持更多符合防疫要求的企業有序實現復工復產。