美國「預定摘牌名單」 京東預估將入列

持續對中概股施壓，美國證券 交易監督委員會（SEC）已將多家中企列入有退市風險的「預定摘牌名單」，儘管尚未被點名，但京東29日表示，預期不久後將被納入「預摘牌名單」。

香港 經濟日報報導，京東指出，原因是目前美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）不能檢查位於中國的核數師，若連續三年無法被審查，京東美國存託股（ADR）2024年將被禁在美交易，須從美退市。

京東表示，由於集團的20-F表格核數師位於中國，而美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）未經中國當局批准，而無法進行審查，因此目前20-F表格核數師尚未接受美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審查。

京東透露，將於30日之前以20-F表格發布2021年財報，PCAOB能否對20-F表格核數師進行審查，存在較大的不確定性。預期提交20-F表格年度報告以後不久，將被納入「預摘牌名單」。

「外國公司問責法（HFCAA）」去年底正式實施，當中規定若美國上市企業審計報告由2021年起連續三年事務所未經PCAOB檢查，美國證監會要求這些股份或美國存託股（ADR）退市。

值得留意是，美國眾議院 今年2月4日通過了一項法案，提到要將「外國公司問責法（HFCAA）」下的禁令，所需連續未經檢查年數從三年減少到兩年，若果最終被簽署生效為法律，京東最早可能在2023年被禁止在美國買賣。